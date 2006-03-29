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Кондолиза Райс требует найти предателей в МИД России

29 марта 2006, 12:04
Госсекретарь США Кондолиза Райс попросила Россию провести расследование по поводу распространенных слухов о том, что Москва передавала Багдаду сведения о передвижении американских войск вскоре после их вторжения в Ирак.Кондолиза Райс в телефонной беседе с Сергеем Лавровым попросила изучить и воспринять всерьез эту информацию.Госсекретарь США заявила российскому министру иностранных дел, что ее страна озабочена тем, что кто-то мог передавать информацию, и поставил американскую военную операцию под угрозу.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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