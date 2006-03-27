Онищенко не хочет импортировать вина из Грузии и Молдавии

Роспотребнадзор готовит жесткие меры в отношении производителей и поставщиков в Россию суррогатного грузинского и молдавского вина. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.Он подтвердил, что в связи с поставками некачественных вин из Грузии и Молдавии на рынке сложилась крайне тревожная ситуация. "Показатели безопасности не соответствуют нормам. В химическом составе этого вина обнаружено наличие тяжелых металлов и пестицидов", — пояснил Онищенко.