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Онищенко не хочет импортировать вина из Грузии и Молдавии

27 марта 2006, 15:29
Роспотребнадзор готовит жесткие меры в отношении производителей и поставщиков в Россию суррогатного грузинского и молдавского вина. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.Он подтвердил, что в связи с поставками некачественных вин из Грузии и Молдавии на рынке сложилась крайне тревожная ситуация. "Показатели безопасности не соответствуют нормам. В химическом составе этого вина обнаружено наличие тяжелых металлов и пестицидов", — пояснил Онищенко.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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