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Рогозин покинет «Родину»?

24 марта 2006, 11:43
Дмитрий Рогозин, как он утверждает «из тактических соображений» и «после серии консультаций с тактическими партнерами» решил оставить все значимые посты в партии «Родина», в том числе и ее председателя.На сайте партии Рогозин уверяет, что Кремль в число тактических соратников не входит и предлагает на освободившийся пост кандидатуру Александра Бабакова.Рогозин уверяет, что он продолжит общественную деятельность в несколько ином качестве, о своем решении обещает объявить на съезде партии, назначенном на 25 марта.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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