Рогозин покинет «Родину»?

Дмитрий Рогозин, как он утверждает «из тактических соображений» и «после серии консультаций с тактическими партнерами» решил оставить все значимые посты в партии «Родина», в том числе и ее председателя.На сайте партии Рогозин уверяет, что Кремль в число тактических соратников не входит и предлагает на освободившийся пост кандидатуру Александра Бабакова.Рогозин уверяет, что он продолжит общественную деятельность в несколько ином качестве, о своем решении обещает объявить на съезде партии, назначенном на 25 марта.