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Архитектор Нодар Канчели не виноват в обрушении Басманного рынка

24 марта 2006, 15:31
Такие выводы сделала комиссия по расследованию причин обрушения кровли Басманного рынка в Москве. По мнению специалистов, причиной обрушения крыши могла стать коррозия несущего каната из-за нарушения гидроизоляции.Заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы и председатель комиссии Александр Косован уверен, что ни директор рынка, ни архитектор здания, обвиненные в гибели людей, не виновны в происшедшем. Обрушение кровли случилось 23 февраля, погибло 66 человек.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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