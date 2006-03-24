Архитектор Нодар Канчели не виноват в обрушении Басманного рынка

Такие выводы сделала комиссия по расследованию причин обрушения кровли Басманного рынка в Москве. По мнению специалистов, причиной обрушения крыши могла стать коррозия несущего каната из-за нарушения гидроизоляции.Заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы и председатель комиссии Александр Косован уверен, что ни директор рынка, ни архитектор здания, обвиненные в гибели людей, не виновны в происшедшем. Обрушение кровли случилось 23 февраля, погибло 66 человек.