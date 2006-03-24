Адвокат вдовы Евдокимова согласился, что водитель Щербинский не виновен в его смерти

Адвокат, представляющий интересы вдовы погибшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявил сегодня, что не станет добиваться отмены решения краевого суда.Напомним, что вчера коллегия краевого суда признала невиновным в аварии, стоившей жизни Евдокимову, водителя Олега Щербинского. Адвокат вдовы считает, что в аварии виноваты обе стороны. По мнению защитника потерпевших, Щербинский нарушил правила дорожного движения, но должен нести административную ответственность, а не уголовную. Будет ли прокуратура обжаловать приговор, надзорное ведомство заявит на следующей неделе.