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Адвокат вдовы Евдокимова согласился, что водитель Щербинский не виновен в его смерти

24 марта 2006, 13:08
Адвокат, представляющий интересы вдовы погибшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, заявил сегодня, что не станет добиваться отмены решения краевого суда.Напомним, что вчера коллегия краевого суда признала невиновным в аварии, стоившей жизни Евдокимову, водителя Олега Щербинского. Адвокат вдовы считает, что в аварии виноваты обе стороны. По мнению защитника потерпевших, Щербинский нарушил правила дорожного движения, но должен нести административную ответственность, а не уголовную. Будет ли прокуратура обжаловать приговор, надзорное ведомство заявит на следующей неделе.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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