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В расписании железных дорог исчезнет час

23 марта 2006, 16:45
26 марта 2006 года в 2 часа 00 минут стрелки часов на железных дорогах и всех подразделениях железнодорожного транспорта РФ переводятся на час вперед.Начиная с 3 часов 00 мнут 26 марта 2006 года отправление всех пассажирских поездов дальнего следования и пассажирских поездов пригородного сообщения будет производиться по действующему графику. Поезда, находящиеся в пути следования на момент перевода стрелки часов, будут пропускаться по диспетчерскому расписанию. Дорогами будут приняты все меры к сокращению опозданий поездов с сохранением всех остановок согласно книжке расписаний.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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