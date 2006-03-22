Мировые цены на нефть будут расти

По итогам торгов на ведущих нефтяных биржах в Лондоне (InterContinental Exchange Futures) и Нью-Йорке (Merchantil Exchange) официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца составили: IPE Brent Crude — 62,13 (+0,79) долларов за баррель; — Light Sweet Crude Oil — 60,57 (+0,15) долларов за баррель.Несмотря на опасения глобального сокращения поставок нефти на мировой рынок, аналитики предсказывают некоторое снижение нефтяных котировок. Это связано с тем, что коммерческие запасы сырой нефти США достигли рекордного уровня.