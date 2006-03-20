В Башкирии стартует фестиваль живой музыки «Драйв-Мастер»

Крупномасштабный проект — фестиваль живой музыки и танца «Драйв-Мастер» — стартует в Башкортостане.Как сообщили «МК» организаторы фестиваля, во всех городах республики начались отборочные туры «по выявлению и продвижению молодых талантов». В Уфе первый этап фестиваля планируется провести 24-30 апреля на площадке ДК «Юбилейный».В результате отбора выявятся участники, которые выступят в финале, намеченном на 29 и 30 июня в башкирской столице. Тогда же и выявятся лауреата. Победителей наградят в Уфе 1 июля, а затем будет дан гала-концерт на открытой площадке.