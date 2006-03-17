Вместо черной дыры ученые обнаружили спираль ДНК

На 80 световых лет протянулась гигантская двойная спираль, обнаруженная астрономами в космосе. Большинство туманностей во вселенной — это либо спиральные галактики из множества звезд, либо бесформенные газопылевые облака. Спираль, же обнаруженная учеными, упорядоченная и напоминает модель ДНК.Она находится на расстоянии 300 световых лет от центра нашей Галактики, там, где по современным представлениям должна находиться сверхмассивная черная дыра. Обнаружить туманность удалось с помощью космического телескопа НАСА.