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Вместо черной дыры ученые обнаружили спираль ДНК

17 марта 2006, 14:15
На 80 световых лет протянулась гигантская двойная спираль, обнаруженная астрономами в космосе. Большинство туманностей во вселенной — это либо спиральные галактики из множества звезд, либо бесформенные газопылевые облака. Спираль, же обнаруженная учеными, упорядоченная и напоминает модель ДНК.Она находится на расстоянии 300 световых лет от центра нашей Галактики, там, где по современным представлениям должна находиться сверхмассивная черная дыра. Обнаружить туманность удалось с помощью космического телескопа НАСА.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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