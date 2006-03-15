Во Франции студентов успокоили слезоточивым газом

Вчера во Франции полиция применила слезоточивый газ, разгоняя студентов у стен Сорбонны.Молодежь страны протестует против нового трудового кодекса, ущемляющего их права. Несколько тысяч студентов и лицеистов бросали камни и бутылки в жандармов, прибывших оцепить митинг. Стражи порядка были вооружены в бронежилеты, полицейских поддерживал спецназ. На улице Сен-Жак группа наиболее радикально настроенных манифестантов принялась валить заграждение. В ответ полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу.