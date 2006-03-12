Швейцарского лыжника эвакуировали с льдины

Двое суток ждал спасателей на дрейфующей льдине в Карском море 40-летний швейцарский турист Томас Ульрих. Лишь сегодня спасатели МЧС эвакуировал экстремала, он доставлен на вертолете на Средний архипелаг. Врачи считают его состояние удовлетворительным.Швейцарец намеревался в одиночку дойти до Северного полюса на лыжах. Он стартовал 7 марта, но уже спустя двое суток оказался на льдине и принялся рассылать сигналы бедствия. Плохая погода помешала сразу спасти незадачливого лыжника, это было сделано лишь сегодня.