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Швейцарского лыжника эвакуировали с льдины

12 марта 2006, 11:10
Двое суток ждал спасателей на дрейфующей льдине в Карском море 40-летний швейцарский турист Томас Ульрих. Лишь сегодня спасатели МЧС эвакуировал экстремала, он доставлен на вертолете на Средний архипелаг. Врачи считают его состояние удовлетворительным.Швейцарец намеревался в одиночку дойти до Северного полюса на лыжах. Он стартовал 7 марта, но уже спустя двое суток оказался на льдине и принялся рассылать сигналы бедствия. Плохая погода помешала сразу спасти незадачливого лыжника, это было сделано лишь сегодня.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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