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Саддама Хусейна приговорят к смертной казни лишь по одному эпизоду?

12 марта 2006, 18:33
Сегодня в Багдаде на возобновившемся судебном процессе против Саддама Хусейна обвинитель призвал приговорить бывшего иракского лидера к смертной казни.Показания сегодня дают семь персон из ближайшего окружения Хусейна. Все они обвиняются в расправе над жителями шиитской деревни Эд-Дуджейль, совершенной в 1982 году. Как утверждает обвинение, здесь Саддам велел казнить 150 человек, которые подозревались в покушении на его жизнь. Если суд признает иракского лидера виновным, то его казнят, другие преступления рассматриваться уже не будут.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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