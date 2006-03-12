Саддама Хусейна приговорят к смертной казни лишь по одному эпизоду?

Сегодня в Багдаде на возобновившемся судебном процессе против Саддама Хусейна обвинитель призвал приговорить бывшего иракского лидера к смертной казни.Показания сегодня дают семь персон из ближайшего окружения Хусейна. Все они обвиняются в расправе над жителями шиитской деревни Эд-Дуджейль, совершенной в 1982 году. Как утверждает обвинение, здесь Саддам велел казнить 150 человек, которые подозревались в покушении на его жизнь. Если суд признает иракского лидера виновным, то его казнят, другие преступления рассматриваться уже не будут.