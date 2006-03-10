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Жизнь есть не на Марсе, а на Сатурне

10 марта 2006, 12:21
На южном полюсе одного из спутников Сатурна — Энцелада орбитальный космический аппарат «Кассини» сделал сенсационные фотоснимки. На снимках с высокой разрешающей способностью отчетливо видны извержения ледяных частиц и водяного пара.На фотографиях нет непосредственно жидкой воды, но специалисты предполагают, что лед и пар поступают из подземных водных резервуаров, расположенных недалеко от поверхности.Эксперты отмечают: наука впервые располагает столь очевидными доказательствами наличия воды за пределами Земли, на другом космическом объекте.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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