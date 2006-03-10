Жизнь есть не на Марсе, а на Сатурне

На южном полюсе одного из спутников Сатурна — Энцелада орбитальный космический аппарат «Кассини» сделал сенсационные фотоснимки. На снимках с высокой разрешающей способностью отчетливо видны извержения ледяных частиц и водяного пара.На фотографиях нет непосредственно жидкой воды, но специалисты предполагают, что лед и пар поступают из подземных водных резервуаров, расположенных недалеко от поверхности.Эксперты отмечают: наука впервые располагает столь очевидными доказательствами наличия воды за пределами Земли, на другом космическом объекте.