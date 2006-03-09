Ученые открыли новый вид «мохнатых» ракоообразных

Группа американских и французских дайверов обнаружила новое ракоподобное существо на юге Тихого океана. Этот организм напоминает собой лобстера, однако его тело покрыто пушистым светлым мехом. По словам исследователей, ракообразный, названный как Kiwa hirsuta, настолько отличается от остальных, что они решили поместить его в новое семейство и дать ему новый вид.Дайверы обнаружили рачка на глубине 2,3 км. Существо белого цвета, его длина равняется около 15 см. Надо сказать, что Kiwa hirsuta слепой, у него есть только следы мембраны в тех местах, где должны быть глаза, сообщает АР.