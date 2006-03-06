Россию в телемосте с Папой Римским представит Санкт-Петербург

Единственным в России участником телемоста с Папой Римским станет Петербург. Молитвенный телемост с Папой Римским Бенедиктом XVI, посвященный Четвертому Европейскому Дню университетов, состоится в петербургском храме Святой Екатерины 11 марта.Телемост объединит в молитве жителей Болгарии, Германии, Ирландии, Испании, Кении, Кот-д‘Ивуара, Нигерии, Польши, России и Франции. Само общение петербургских студентов с понтификом будет длиться 6 минут. Бенедикт XVI обратится к петербургской молодежи, а студенты смогут задать ему вопросы, сообщает "Эхо Петербурга".