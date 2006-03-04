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Красные фонари теперь в законе

4 марта 2006, 19:45
Правительство РФ отменило запрет на эксплуатацию автомобилей с красными фонарями. Постановление об отмене запрета было подписано премьер-министром Михаилом Фрадковым и вступило в силу с начала марта.Фрадков лично поручил МВД проанализировать нормы, касающиеся фонарей красного цвета. Главной целью анализа было выяснить соотношение между возможным положительным эффектом от введения новых правил и затратами, в которые они выльются. Мониторинг привел к отмене нормы. Кроме того, до 2007 года было отложено требование об использовании специальных кресел при перевозке детей.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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