Красные фонари теперь в законе

Правительство РФ отменило запрет на эксплуатацию автомобилей с красными фонарями. Постановление об отмене запрета было подписано премьер-министром Михаилом Фрадковым и вступило в силу с начала марта.Фрадков лично поручил МВД проанализировать нормы, касающиеся фонарей красного цвета. Главной целью анализа было выяснить соотношение между возможным положительным эффектом от введения новых правил и затратами, в которые они выльются. Мониторинг привел к отмене нормы. Кроме того, до 2007 года было отложено требование об использовании специальных кресел при перевозке детей.