Борис Березовский подозревается в подготовке захвата власти

Генпрокуратура России отправила в Британию запрос об экстрадиции Бориса Березовского. Причиной запроса стало возбуждение уголовного дела против Бориса Абрамовича по ст.278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».Злодеяние, в котором подозревается Березовский относится к особо тяжким, как преступление против безопасности государства и конституционного строя. Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.