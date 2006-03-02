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Борис Березовский подозревается в подготовке захвата власти

2 марта 2006, 14:54
Генпрокуратура России отправила в Британию запрос об экстрадиции Бориса Березовского. Причиной запроса стало возбуждение уголовного дела против Бориса Абрамовича по ст.278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».Злодеяние, в котором подозревается Березовский относится к особо тяжким, как преступление против безопасности государства и конституционного строя. Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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