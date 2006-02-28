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Сергей Абрамов в Чечню не вернется

28 февраля 2006, 13:06
Премьер-министр Чечни Сергей Абрамов подал заявление об отставке. Об этом сообщил президент республики Алу Алханов.Напомним, что Сергей Абрамов попал 17 ноября в аварию в Подмосковье и сейчас находится на излечении в Германии.Автомашина, в которой находился чеченский премьер, столкнулась с «КамАЗом». В результате ДТП Абрамов получил многочисленные травмы, разрыв почки и переломы ребер. В настоящее время обязанности председателя Кабинета министров Чечни исполняет первый вице-премьер правительства республики Рамзан Кадыров.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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