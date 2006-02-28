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Posted 28 февраля 2006, 07:59

Published 28 февраля 2006, 07:59

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Американцы считают, что их проблемы Буша не волнуют

28 февраля 2006, 07:59
Впервые за пять лет правления президента США Джорджа Буша его рейтинг упал до рекордно низкой отметки — 34%. Опрос был проведен телеканалом CBS.Исследование показало, что впервые за 5 лет правления Буша большинство американцев — 51% — считают, что их проблемы главу Белого дома вообще не волнуют. Только 17% уверены, что Буш о них беспокоится, а еще 30% полагают, что их проблемы интересуют президента "отчасти".Кроме того, самым низким оказался и процент респондентов, которым нравится политика в Ираке, — 30% (против 37% в январе).
62% опрошенных считают, что усилия Вашингтона по наведению порядка в Ираке себя не оправдывают, лишь 36% американцев считают, что все идет хорошо.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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