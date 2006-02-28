Американцы считают, что их проблемы Буша не волнуют

Впервые за пять лет правления президента США Джорджа Буша его рейтинг упал до рекордно низкой отметки — 34%. Опрос был проведен телеканалом CBS.Исследование показало, что впервые за 5 лет правления Буша большинство американцев — 51% — считают, что их проблемы главу Белого дома вообще не волнуют. Только 17% уверены, что Буш о них беспокоится, а еще 30% полагают, что их проблемы интересуют президента "отчасти".Кроме того, самым низким оказался и процент респондентов, которым нравится политика в Ираке, — 30% (против 37% в январе).

62% опрошенных считают, что усилия Вашингтона по наведению порядка в Ираке себя не оправдывают, лишь 36% американцев считают, что все идет хорошо.