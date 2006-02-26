У культурных сооружений проверят крышу

Трагедия с обрушившейся крышей Басманного рынка в Москве заставила главу федерального агентства по культуре и кинематографии РФ (Роскультура) Михаила Швыдкого побескоиться обо всех подведомственных ему купольных сооружениях, которые были построены в 60-80-х годах.Первыми в очередь на проверку стоят все цирки, построенные в 70-х годах. Цирк в столице Башкирии, например, отпраздновал 35-летие."Я прошу руководителей федеральных учреждений культуры в двухнедельный срок провести тщательную проверку своих зданий. Особенно это касается цирков", — сказал Швыдкой.