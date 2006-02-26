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У культурных сооружений проверят крышу

27 февраля 2006, 00:34
Трагедия с обрушившейся крышей Басманного рынка в Москве заставила главу федерального агентства по культуре и кинематографии РФ (Роскультура) Михаила Швыдкого побескоиться обо всех подведомственных ему купольных сооружениях, которые были построены в 60-80-х годах.Первыми в очередь на проверку стоят все цирки, построенные в 70-х годах. Цирк в столице Башкирии, например, отпраздновал 35-летие."Я прошу руководителей федеральных учреждений культуры в двухнедельный срок провести тщательную проверку своих зданий. Особенно это касается цирков", — сказал Швыдкой.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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