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Плющенко — олимпийский знаменосец

25 февраля 2006, 21:17
Фигурист Евгений Плющенко понесет флаг сборной России на официальной церемонии закрытия ХХ зимних Олимпийских игр в воскресенье, 26 февраля. Об этом говорилось задолго до официального решения, и сам фигурист был не против такого расклада.На Играх в Турине Плющенко выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании, показав по итогам двух композиций лучшую сумму баллов со времени введения новой системы судейства. Напомним, что на церемонии открытия Олимпиады флаг сборной России нес конькобежец Дмитрий Дорофеев, ставший в итоге серебряным призером на дистанции 500 метров.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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