Конкурс на Нобелевскую премию мира — 191 к одному

На соискание Нобелевской премии мира 2006 года выдвинут 191 кандидат. Об этом сообщил в пятницу Норвежскому телеграфному бюро директор Нобелевского института Гейр Люндестад, отметив, что всего на премию претендуют 168 частных лиц и 23 организации, сообщает Главред.По сложившейся традиции, Нобелевский комитет не сообщает ничего ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул.В прошлом году на соискание премии было подано рекордное число заявок — 199. Лауреатами премии 2005 года стали МАГАТЭ и его руководитель Мухаммед эль-Барадеи.