“ДжазМастер”: В бой идут земляки

ayes и коллектив "Уральский диксиленд" под руководством Игоря Бурко. С очередным участником фестиваля знакомить читателя даже как-то странно. Ведь он — плоть от плоти земли уфимской и своих первых успехов на ниве джаза добился именно в столице Башкирии, которая продолжает гордиться талантом и популярностью одного из своих "блудных сыновей", с некоторых пор получившего московскую прописку. Впрочем, наш герой регулярно приезжает в столицу Башкирии и выступает на ее концертных площадках. Короче, любителей искусства импровизации в очередной раз ждет встреча с музыкантом, имя которого...Олег КИРЕЕВНе станем перечислять всех пунктов "послужного списка" маэстро КОХа, вспоминая его вечера в "Смаке", джазовые среды в кафе "Братья Люмьер", участие в различных проектах и международных фестивалях (в частности, в Монтрё), его собственный фестиваль "Олег Киреев представляет", некогда проходивший в филармонии, и, конечно же, первый коллектив Олега Хусаиновича, носивший славное имя "Орлан". Нет, поговорим о другом. А именно о том, какую музыку Олег будет исполнять в рамках фестиваля "ДжазМастер-2006". Речь о программе "Galaxy", вошедшей в его новый альбом с точно таким же названием (кстати, дискография маэстро КОХа заслуживает отдельной публикации).Итак, новый альбом "Galaxy", который продолжает романтические традиции предыдущих пластинок саксофониста, композитора и аранжировщика Олега Киреева "Love letters" и "Мандала" в стиле этно-джаз и поп-джаз. Напомним, что в альбом "Мандала", вышедший в 2004 году, вошли мелодии различных мировых культур и красивые, интересные джазовые темы. Новая работа отличается от прежних проектов Олега тем, что она максимально приближена к слушателям, мелодии здесь простые, доступные и запоминающиеся.— Возможно, среди джазменов подобное упрощение не так популярно, но я считаю, что у меня уже достаточно работ и в стиле стандартного джаза, и мейнстрима. Новый альбом, как и "Love letters", записан с использованием электронных инструментов. Звучит очень много синтезаторов. Если говорить о традиционном джазе, то можно сказать, что он является музыкой для искушенной, очень специфичной публики. В моем же новом альбоме абсолютно любой слушатель может заинтересоваться красивой мелодикой. Я всегда делаю шаг в сторону публики. Мне намного больше нравится, когда люди на моих концертах танцуют, а не сидят с серьезным выражением лица, — говорит Олег Киреев.Альбом записан основным составом музыканта — "Экзотик Band", выступления которого регулярно проходят в клубе "Cool Train" в Москве. Также к записи пластинки были привлечены специальные гости — друг Олега, французский поэт и художник — Бруно, чей "закадровый" голос прозвучал в композициях "Night Train" и "Deja vus". В композиции "Deja vus" вы услышите аккордеон Михаила Смирнова, работа музыканта совместно с поэзией Бруно придала композиции настоящий французский флер и романтизм. Джага Самбе, колоритный музыкант из Сенегала, который часто принимает участие в шоу Киреева, играя на африканских барабанах, неожиданно для всех запел, вдохновившись во время работы в студии. Киреев по достоинству оценил талант сенегальца и записал вокальную партию в одной из композиций альбома.Работа над пластинкой велась с ноября прошлого года, уже будущей весной планируется ее официальная презентация в Москве, а 14 февраля Олег Киреев и "Экзотик Band" представят концертную программу "Galaxy" на суд уфимских слушателей.Илюзя КАПКАЕВА.