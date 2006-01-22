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Столицу Башкирии посетит основатель Love-парада

22 января 2006, 17:13
Один из самых популярных ди-джеев мира, основатель фестивалей Love Parade и MayDay немецкий DJ Westbam выступит в столице Башкирии 11 февраля в развлекательном комплексе «Огни Уфы».Компанию ему составят питерский DJ Quest и лучшие ди-джеи Уфы. Вечеринка под названием «Ромео и Джульетта» состоится в честь Дня Святого Валентина, отмечаемого, как известно, 14 февраля. В шоу вместе с хедлайнерами DJ Westbam’ом и DJ Quest’ом примут участие 10 местных ди-джеев, которые отыграют свои сеты на трех танцполах.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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