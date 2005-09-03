Сергей Глушко: «Все мужское население страны меня ненавидит...»

Когда я получил предложение танцевать стриптиз — у меня уже было все в полном порядке, потому что к тому времени я входил в топовую десятку моделей. Но если говорить о деньгах, то сейчас основной мой заработок — это стриптиз. Остальные занятия — лишь проба пера.— Как известно, вы учитесь в ГИТИСе, закончили уже три курса. Готовите себе запасной аэродром?— Как-то мне предложили сняться в историческом фильме “Анастасия Слуцкая”. Моя внешность так подходила под язычника Будимира, что режиссер фильма взял меня без разговоров. Атмосфера на съемочной площадке и сам процесс съемки так увлекли меня, что я подумал: “А почему бы мне это не делать более профессионально?”— Во ВГИК с первого раза поступили?— С первого. Я учусь на платном заочном отделении. Но экзамены я сдавал вместе со всеми, готовился.— Как отреагировали преподаватели, когда увидели вас на вступительных экзаменах?— Я вошел в аудиторию, еще рта не открыл, а мне говорят: “Вы случайно не ошиблись? Вам не на эстрадный?”— Вам 35 лет. Для стриптизера это много или в самый раз?— Мы стояли у истоков мужского стриптиза в России, поэтому сравнивать себя мне не с кем. Раньше я и сам не знал, можно ли танцевать стриптиз в 35 лет. Оказалось, что можно. Понимаю, что это не будет длиться вечно, но сказать заранее, в каком возрасте я уйду со сцены, не могу. Главное — вовремя почувствовать грань и остановиться, иначе будешь выглядеть смешным.— Сколько времени вы тратите на поддержание формы?— Когда как. Могу один раз в неделю, а могу и три раза в неделю. А так мне достаточно заниматься два раза в неделю по часу.— Вас называют в России стриптизером №1...— Я знаю, что практически все мужское население страны меня ненавидит! Это не пафос.— Завидуют?— Женщинам, которые к нам приходят, нравится смотреть “Тарзан-шоу”. А мужчин, из-за того что мы привлекаем внимание их спутниц, это просто бесит. Я очень часто слышу за спиной пренебрежительные реплики: “Да кто такой Тарзан?! Пидор какой-то!” Я не пытаюсь всем понравиться, но надо же иметь уважение к человеку, который работает для тебя на сцене. Если не интересно — не смотри, иди в бильярд поиграй. Это все от недостатка воспитания.— Но вы гордитесь, что вы первый?— Горжусь! А почему бы и нет? Это моя заслуга, и мне приятно, что так получилось.— Тарзан — это имя для зрителей или для друзей тоже?— Мои друзья в лицо меня никогда так не называют. Может быть, только между собой, ведь Сергеев много. А вот шапочные знакомые могут позвонить мне и сказать: “Тарзан, привет!”— У вас много настоящих друзей?— Немного. Но я не хочу их пересчитывать и сортировать. Друзья для меня — это люди, с которыми связан какой-то кусок своей жизни и которым я могу довериться. В основном это мои ровесники. Есть со школьных времен, есть из военной академии. Мы редко видимся, но постоянно перезваниваемся.— Друзья приходят к вам на “Тарзан-шоу”?— Приходят. Кто с женами, кто с подругами.— Вы всегда были таким красавчиком?— Я красавчиком себя никогда не считал.— Лукавите?— Нет. Просто трезво к себе отношусь.— В школьные годы вы пользовались популярностью у девочек?— В подростковом возрасте половые вопросы меня не интересовали. Если мальчишке нравилась какая-то девочка — его просто высмеивали. Может быть, кому-то я и нравился, но мне самому было на это наплевать. Я гонял в футбол, дрался — вел жизнь обычного сорванца. А гормоны стали бить уже позже.— Со своей первой женой вы познакомились, по вашим же словам, на автобусной остановке. Чем она вас зацепила?— Лена была очень красивая и яркая девушка. Когда я стал за ней серьезно ухаживать, то увидел, что у меня целый город конкурентов.— Опять же с ваших слов следует, что с Леной Переведенцевой вы развелись из-за материальной неустроенности. Вы жили хуже, чем другие жители Мирного?— Хоть и говорят “с милым рай и в шалаше”, на практике редкие пары выдерживают материальные сложности. В то время у меня был непростой период: я уволился из армии и никак не мог найти подходящую работу. Брался за все подряд: крыл гаражи, разгружал... В семье я с детства слышал, как мой отец в ответ на мамино предложение пойти подработать возмущенно говорил: ”Я — офицер и не собираюсь работать сторожем! У меня высшее образование!” Эти слова прочно врезались в мою память, и, видимо, поэтому мне было психологически сложно браться за неквалифицированную работу. Но у меня была семья, и я должен был зарабатывать. И этого заработка, конечно же, было недостаточно для молодой и красивой девушки. В итоге в нашей семье создалась нездоровая атмосфера.— Кто первый предложил развестись?— Приходя домой, я не встречал в глазах Лены моральной поддержки, она никогда не говорила мне: “Ну ладно, все образуется...”. При этом я не лежал на диване и не плевал в потолок, говоря: “Вот трудно жить. Кто бы мне работу предложил?” Я носился, искал, я реально пытался! И эти трудности отталкивали нас друг от друга. После очередной ссоры я сказал: “Завтра мы идем и разводимся”. Лена согласилась.— Сколько лет вы прожили вместе?— Два года.— В одном из интервью Лена не смогла утвердительно ответить на вопрос, любила ли она вас...— Если так говорит, то, значит, не любила. Я, конечно, привязал ее к себе, серьезно и долго ухаживал, сумел на тот момент расположить к своей персоне. Но вот влюбил я ее в себя или нет — мне сложно сказать. Она по жизни была скептиком. Ей как-то все равно было, уволят ее или не уволят, замужем она или не замужем... При всей своей яркой внешности Лена ни к чему не стремилась. Спросишь ее о чем-то, а она в ответ: “А мне все равно”. Для меня это был нонсенс, я не знал, что мне делать.— Когда в последний раз вы виделись с Леной?— С тех пор как я уехал в Москву, мы больше не встречались. Но через журналистов, которые поехали к ней раскапывать историю моей прошлой жизни, я знаю, что она вышла замуж и у нее есть дети.— Как вы думаете, сейчас она жалеет, что такого красавца упустила?— Я уже говорил, что не считаю себя красавцем. У Лены семья, и я рад за нее. Я желаю ей только добра.— Если бы вы вдруг встретились, то были бы рады ее видеть?— Мне было бы интересно посмотреть на Лену. С ней мы прожили яркий и эмоциональный отрезок нашей жизни. А давно доказано, что неординарные события и общие переживания сближают.— Лену вы уже 10 лет не видели, зато она про вас все знает...— Лучше бы она про меня ничего не знала. Обо мне столько гадости написано!— А чем вы таким зацепили прессу, что вас...— А я не знаю. Как-то залез в Интернет, так такое там про себя прочитал, что потом несколько дней отходил! Люди при общении со мной всегда ломают стереотип, навязанный СМИ. Они говорят: “Да ты, оказывается, нормальный человек!”— Вот говорили, что начали качаться, когда женились на Лене...— Я спортом занимаюсь всю жизнь! Это только дебилы пишут, что Глушко уволился из армии, быстренько накачался и пошел танцевать стриптиз! На наши выступления приходят толстые, бесформенные ребята со своими девчонками. Мы проходим мимо них в гримерку, а девчонки им говорят: “Смотрите, какие парни!” А они: “Да что там смотреть! Я пойду в спортзал, накачаюсь и через месяц таким же буду”. Но так просто ничего не бывает. Я с детства занимался лыжами, силовой подготовкой, восточными единоборствами, плаванием, биатлоном, бегом, у меня 1-й разряд по гирям... В это втягиваешься однажды, и потом трудно соскочить.— С какого года вы живете в Москве?— С 1996-го. Я заочно учился в Москве в Академии международного бизнеса. Написал диплом, привез его, а меня кинули. Заведение, собрав деньги, исчезло.— Были военным, изучали бизнес. А попали в стриптиз. Как так получилось?— Я загорал на пляже в Серебряном Бору. Ко мне подошел мужчина, дал визитку и сказал, что набирается группа мужчин, которые будут танцевать для женщин. В то время я работал в модельном бизнесе, снимался в рекламе, клипах, участвовал во всех топ-показах. Я попал в струю, был в первой десятке моделей. Поэтому в стриптиз я пошел не от плохой жизни. Это мой способ самовыражения.— Читала разные версии вашего знакомства с Наташей Королевой. Как было на самом деле?— Наталья пригласила нас участвовать в своей программе, затевался тур. В то время мы просто дружески общались. Наташа была замужней женщиной, и у меня даже мысли не возникало, что между нами может быть что-то большее.— В какой момент вы обратили внимание на Королеву как на женщину?— Это она обратила на меня внимание! Я такого даже и не ожидал. А поскольку ситуация к тому времени изменилась (Наташа уже около года жила одна) — я ответил на ее чувства.— И почему вдруг вы посмотрели на нее другими глазами?— Я уверен, что женщины способны манипулировать мужчинами. Даже если они при этом изображают невинность и говорят “нет”. Так уж женщин создала природа. И мужчины в принципе не против. Но я не очень люблю разговаривать на эти темы. Даже с Наташей. Мы никогда не рассказывали друг другу, как у нас все это произошло.— Мужчины по-разному относятся к сообщению женщины о беременности. Как было в вашем случае?— Я был только рад. Наш сын был желанным ребенком, его рождение стало закономерным итогом нашей любви.— Где вы были, когда вам сообщили о рождении сына?— Я присутствовал на родах. Как-то Наталья спросила: “Ты со мной или нет?” Я ответил: “С тобой”. Большой боязни у меня не было, просто переживал. Беременность проходила нормально, да и больница была хорошей. Как только Наташа сообщила мне, что у нее схватки, — я бросил все и поехал в больницу.— Почему вы женились только после рождения Архипа?— Просто никак не могли собраться, свадьба предполагает большую подготовку. Конечно, можно было просто пойти в загс и расписаться, но я знал, что Наталье нужен праздник с красивым платьем. В первом замужестве у нее такого не было, и Наташа чувствовала себя обделенной. Поженились мы в Петербурге.— Кто первый предложил пожениться?— Я сделал предложение Наталье в ее день рождения, 31 мая, два года назад. Я подарил ей искусственную розу. Открываешь бутончик, а там — обручальное колечко. Наталья была рада.— Кто в вашей семье кормилец?— Мы оба зарабатываем деньги. Но Наталья получает больше меня. Она давно в этом бизнесе.— Какие у вас отношения с тещей?— Хорошие, ровные. Тещу я называю на “вы”.— Вы быстро подружились?— Наташина мама изначально была недовольна выбором своей дочери. Известный композитор Игорь Николаев ее как зять больше устраивал. Но мнение Натальиной матери не могло повлиять на наше решение быть вместе. Ей ничего не оставалось, как смириться, принять все как должное.— Правда, что для своей жены вы никогда не исполняли стриптиз?— В любой молодой семье с бурлящей сексуальной жизнью всегда есть место стриптизу. Но это не значит, что надо обязательно включать песню Джо Коккера и размахивать трусами. Стриптиз — это прежде всего энергетика. Для меня важнее, как человек смотрит, как дышит, как говорит, как раздевается. Можно через один только взгляд возбудить в другом человеке непреодолимое желание. Вот в чем состоит искусство стриптиза для меня.Татьяна НИКИШИНА.