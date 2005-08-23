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Национальный симфонический оркестр Башкирии начинает с Листа, Штрауса и Барбера

23 августа 2005, 22:43
Коллектив Национального симфонического оркестра с воодушевлением приступает к основной концертной деятельности и приглашает 8 сентября на открытие нового XIV концертного сезона.Выступление оркестра состоится на сцене Концертного зала Уфимского училища искусств, что находится на улице Пушкина, 103а. В программе заявлены весьма интересные и разные произведения: романтические «Прелюды» Ференца Листа, философская поэма «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и «Адажио» американского композитора Сэмюэла Барбера.Дирижирует оркестром народный артист Башкортостана Тагир Камалов.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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