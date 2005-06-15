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<Ревизора> Александринки училкам лучше не смотреть

16 июня 2005, 01:42
Сегодня в столице Башкирии начались гастроли Санкт-Петербургского Александринского театра имени Пушкина спектаклем <Ревизор>. Скептически настроенные зрители были посрамлены - постановка петербуржцев нисколько не напоминала классическую. Настолько нестандартноподошел к старой пьесехудожественный руководитель театра Валерий Фокин. Александринская версия произведения Гоголя запросто может повергнуть в ужас школьных учителей литературы, но зато была бурно воспринятапубликой. , <с ног сшибающая вещь>, - так оценили уфимские критики <Ревизора> Александринки.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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