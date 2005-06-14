Явление Шевчука народу. Лидер ДДТ: <Мы с Рахимовым поговорили по-мужски>

После окончания грандиозного концерта на ипподроме <Акбузат> небо полыхнуло фейерверком. Шевчук должен быть доволен - на родину он вернулся с триумфом.Очень многое мешало Юрию Юлиановичу появиться с большим концертом в родном городе. В 2003-м преградой на пути рокера стали грязные предвыборные технологии, когда один из кандидатов запустил на всю страну ролик, где Шевчук, якобы признавался к нему в любви. - На самом деле я говорил о любви к Башкирии, - оправдывался потом батька.