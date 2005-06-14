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Мировая премьера мистического балета назначена на 15 июня

14 июня 2005, 22:04
Один из археологических памятников - Аркаим давно стал центром притяжения людей разных вероисповеданий и взглядов. Ученые, эзотерики и просто любители тайн со всего света едут окунуться в атмосферу этого мистического места. А, вобравши его энергетику, возвращаются в Аркаим вновь и вновь.Магия древнего городища не оставила равнодушной и известного композитора Лейлу Исмагилову. По словам Лейлы Загировны, под каждым камнем спрятана целая легенда, способная пролить свет на судьбы мировой истории.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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