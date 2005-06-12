Квартет <Премьер-министр> в Уфе стал трио

Сегодня в час дня в аэропорту столицы Башкирии приземлился самолет с популярной группой <Премьер-министр>. Звездные гости приглашены на день города, как и певица Варвара, и ансамбль <Синяя птица>. Только коллектив разместили в <Президент-отеле>, а Варвара и ВИА довольствовались третьеразрядной гостиницей <Актау>.Варвара удивила горожан получасовым выступлением, многим казалось, что репертуар у девушки не столь обширен. А на сцене певица появилась с двумя гитаристами в образе а-ля Руслана.Бойз-бенд <Премьер-министра> явился уфимцам как трио, так и не привезя с собой нового солиста.