Юрий Шевчук будет лично монтировать сцену юбилейного концерта ДДТ

Завтра группа ДДТ прибывает в столицу Башкирии на свой юбилейный концерт. Несмотря на то, что выступление прославленной команды в Уфе состоится лишь в понедельник 12 июня, Юрий Шевчук принял решение прилететь в родной город уже в четверг.Сегодня группа играет в Нижнем Новгороде и перелет в столицу республики не займет много времени. Возможно, Шевчук решил в родном городе побыть подольше, чтобы встретиться с отцом и друзьями, а может быть, батьку волнует монтаж грандиозной сцены 60 на 22 метра на ипподроме <Акбузат>, который займет три дня.