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Юрий Шевчук будет лично монтировать сцену юбилейного концерта ДДТ

8 июня 2005, 19:29
Завтра группа ДДТ прибывает в столицу Башкирии на свой юбилейный концерт. Несмотря на то, что выступление прославленной команды в Уфе состоится лишь в понедельник 12 июня, Юрий Шевчук принял решение прилететь в родной город уже в четверг.Сегодня группа играет в Нижнем Новгороде и перелет в столицу республики не займет много времени. Возможно, Шевчук решил в родном городе побыть подольше, чтобы встретиться с отцом и друзьями, а может быть, батьку волнует монтаж грандиозной сцены 60 на 22 метра на ипподроме <Акбузат>, который займет три дня.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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