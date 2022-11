Патрик больше не святой

В развлекательном комплексе "Проспект" в столице Башкирии состоялась пресс-конференция с участниками группы "VIA ЧАППА #1", посвященная началу обширной промо-кампании песни "Единички". Той самой, вокруг которой не так давно развернулась судебная тяжба лидера группы Патрика с Баста Раймсом и Мэраи Кери. Совместное творчество американских звезд "I Know What You Want" оказалось очень похожим на песню "VIA ЧАППА #1" "Единички".