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Охотник до миссок

7 июня 2005, 21:36
Состязание красавиц косметического бренда <Инфинум> прошло в минувшее воскресенье в столице Башкирии. Уже с самого начала конкурса стало ясно, что событие будет основательно отличаться от обычных соревнований "миссок".Перед тем, как появиться на сцене, десятка участниц - самых красивых девушек компании - вывела и посадила за столики около сцены своих моделей. Каждой из них девушки за ограниченный период время должны были создать неповторимый образ с помощью косметики, естественно, произведенной их компанией.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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