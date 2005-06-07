Охотник до миссок

Состязание красавиц косметического бренда <Инфинум> прошло в минувшее воскресенье в столице Башкирии. Уже с самого начала конкурса стало ясно, что событие будет основательно отличаться от обычных соревнований "миссок".Перед тем, как появиться на сцене, десятка участниц - самых красивых девушек компании - вывела и посадила за столики около сцены своих моделей. Каждой из них девушки за ограниченный период время должны были создать неповторимый образ с помощью косметики, естественно, произведенной их компанией.