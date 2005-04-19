Получи в подарок билеты на концерт группы <Калинов мост>

Победителем нашего последнего конкурса и обладателем билета на концерт стал Станислав Пугин из Кумертау. Ответ на вопрос, который мы задавали в прошлом номере - <Авангард>.4 мая в столице Башкирии состоится концерт еще одной сибирской группы - <Калинов мост>. Выиграть билеты на этот концерт сможет тот, кто первым правильно ответит на вопрос:Как называется последний альбом коллектива?Ответы присылайте на наш e-mail. в Уфе> от 20.04.05 г.