Выиграй билеты на концерт <Гражданской обороны>

одна из самых скандальных отечественных групп: ужасное качество записей, примитивная музыка, революционные тексты и главная любовь всех подъездных гитаристов. На самом деле трудно поверить, что Егор Летов до сих пор ездит по стране и дает концерты, но именно так все и обстоит. 22 апреля даст свой первый концерт в столице Башкирии.А в свою очередь предоставляет читателям шанс попасть на это выступление бесплатно. Мы разыгрываем билеты среди тех, кто сумеет правильно ответить на наши вопросы. В прошлом номере от вас требовалось назвать имя революционера, родившегося 22 апреля.

Увы, но немногие смогли это сделать, хотя ответ - прост - Владимир Ленин. Победителями, выбранными нами с помощью лототрона, оказались Дмитрий Егоров и Рустем Мухаметов.Теперь всем желающим попасть на концерт Егора Летова, стоит внимательно прочитать следующее задание. Вопрос этого номера таков: Егор Летов, живущий в Омске, как-то сказал, что в последнее время стал интересоваться хоккеем. Его интерес понятен, в прошлом году омская хоккейная команда стала чемпионом России, а как называется эта команда?Ответы присылайте на наш e-mail. в Уфе> от 13.04.05 г.