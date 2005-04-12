Выиграй билеты на концерт <Гражданской обороны>

Увы, но немногие смогли это сделать, хотя ответ - прост - Владимир Ленин. Победителями, выбранными нами с помощью лототрона, оказались Дмитрий Егоров и Рустем Мухаметов.Теперь всем желающим попасть на концерт Егора Летова, стоит внимательно прочитать следующее задание. Вопрос этого номера таков: Егор Летов, живущий в Омске, как-то сказал, что в последнее время стал интересоваться хоккеем. Его интерес понятен, в прошлом году омская хоккейная команда стала чемпионом России, а как называется эта команда?Ответы присылайте на наш e-mail. в Уфе> от 13.04.05 г.