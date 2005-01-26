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На режиссера-иностранца в столице Башкирии наехали

26 января 2005, 04:01
Заявленная на февраль премьера <Трех сестер> в Уфимском государственном татарском театре не состоится. Первый показ спектакля по бессмертной чеховской пьесе перенесен на март из-за того, что его постановщик - знаменитый польский режиссер литовского происхождения Линас Зайкаускас по независящим от себя причинам оказался выключенным из репетиционного процесса. 9 января 2005 года стало для театрального деятеля настоящим <кровавым воскресеньем>. Вечером г-н Зайкаускас отправился на встречу с художественным руководителем Республиканского русского академического театра драмы г-ном Рабиновичем.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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