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Верка Сердючка исполняет панк-рок. Музыканты группы <Наив> видят в проводнице родную душу

26 января 2005, 01:29
Вчера в уфимском мегазале <Колизео> в отгромыхал третий ежегодный рок-марафон <Знай наших>, хэдлайнером которого стала московская панк-группа . Главные гости фестиваля отыграли массу нового материала с последнего альбома , песню группы , дуэт с <Коллекцией дней>, а также несколько совсем свежих, еще не записанных песен. Нелюбовь группы к журналистам объясняется тем, что музыканты считают многих репортеров некомпетентными людьми, однако бас-гитарист Коля Богданов и ударник Дима <Снейк> Хакимов согласились ответить на наши вопросы.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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