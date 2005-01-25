Верка Сердючка исполняет панк-рок. Музыканты группы <Наив> видят в проводнице родную душу

Вчера в уфимском мегазале <Колизео> в отгромыхал третий ежегодный рок-марафон <Знай наших>, хэдлайнером которого стала московская панк-группа . Главные гости фестиваля отыграли массу нового материала с последнего альбома , песню группы , дуэт с <Коллекцией дней>, а также несколько совсем свежих, еще не записанных песен. Нелюбовь группы к журналистам объясняется тем, что музыканты считают многих репортеров некомпетентными людьми, однако бас-гитарист Коля Богданов и ударник Дима <Снейк> Хакимов согласились ответить на наши вопросы.