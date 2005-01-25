Мода глазами детей. В школу моделей Елены Лукмановой берут даже ясельников

В Уфе стартовал новый набор мальчиков и девочек в школу моделей Елены Лукмановой. В последнее время резко увеличилось количество дошкольников, стремящихся попасть под крыло главного двигателя республиканской индустрии моды. И дело здесь совершенно не в том, что уже в детском саду еще не умеющие читать детишки мечтают о подиуме. По большому счету, школа моделей Елены Лукмановой единственное в Уфе, да и в республике, заведение, где подрастающее поколение от ясельников до старших школьников может получить прежде всего эстетическое образование.