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Мода глазами детей. В школу моделей Елены Лукмановой берут даже ясельников

26 января 2005, 00:25
В Уфе стартовал новый набор мальчиков и девочек в школу моделей Елены Лукмановой. В последнее время резко увеличилось количество дошкольников, стремящихся попасть под крыло главного двигателя республиканской индустрии моды. И дело здесь совершенно не в том, что уже в детском саду еще не умеющие читать детишки мечтают о подиуме. По большому счету, школа моделей Елены Лукмановой единственное в Уфе, да и в республике, заведение, где подрастающее поколение от ясельников до старших школьников может получить прежде всего эстетическое образование.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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