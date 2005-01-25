Человек-миксер. Кто приготовил первую уфимскую пластинку хип-хопа

В субботу в уфимском клубе прошла вечеринка-презентация в честь выхода первого диска парти-микса под названием Thа First (Первый) ди-джея C.R.E.A.M. Подобные сборники на Западе называются микстейпами и их продают из-под полы на улицах больших городов и не очень. Об Артуре Гадиуллине, известном широкой публике как ди-джей C.R.E.A.M., уже рассказывал год назад. Тогда DJ, как это ни странно, еще учился в школе, но зажигал заядлых клабберов совсем не по-детски, выступая на равных со взрослыми мастерами на всех городских вечеринках.