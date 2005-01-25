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Андрей Агафонов: из группы <Калипсо> меня удалили хирургическим путем

25 января 2005, 22:43
В прошлом номере в Уфе> в статье <Полураспад> была опубликована точка зрения музыкантов на распад группы <Калипсо>. Ребята уверяли, что они мирно разошлись со своим менеджером Владимиром Башировым и арт-директором, клавишником и автором некоторых песен Андреем Агафоновым. По мнению бывших музыкантов группы <Калипсо>, они переросли тот формат группы, в которой выступали и, решив, что два лидера для команды слишком много, предложили Агафонову создать свой собственный проект.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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