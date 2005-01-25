Андрей Агафонов: из группы <Калипсо> меня удалили хирургическим путем

В прошлом номере в Уфе> в статье <Полураспад> была опубликована точка зрения музыкантов на распад группы <Калипсо>. Ребята уверяли, что они мирно разошлись со своим менеджером Владимиром Башировым и арт-директором, клавишником и автором некоторых песен Андреем Агафоновым. По мнению бывших музыкантов группы <Калипсо>, они переросли тот формат группы, в которой выступали и, решив, что два лидера для команды слишком много, предложили Агафонову создать свой собственный проект.