Полураспад. Вся правда о том, как не стало знаменитой группы <Калипсо>

Подводя итоги 2004 года, мы заявили во всеуслышанье о том, что группы <Калипсо> больше не существует. И действительно, на тот момент ее и не существовало. Но пациент оказался скорее жив, чем мертв. И музыканты утверждают, что они по-прежнему <Калипсо>, а не <Апликация> как они заявляли ранее, что группа полна сил, энергии и готова покорять Россию. А все, что произошло в минувшем году - всего лишь, как это часто бывает, разборки между творческим и административным составом. Проще говоря - <Калипсо> осталось без менеджера.