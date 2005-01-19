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Полураспад. Вся правда о том, как не стало знаменитой группы <Калипсо>

19 января 2005, 02:00
Подводя итоги 2004 года, мы заявили во всеуслышанье о том, что группы <Калипсо> больше не существует. И действительно, на тот момент ее и не существовало. Но пациент оказался скорее жив, чем мертв. И музыканты утверждают, что они по-прежнему <Калипсо>, а не <Апликация> как они заявляли ранее, что группа полна сил, энергии и готова покорять Россию. А все, что произошло в минувшем году - всего лишь, как это часто бывает, разборки между творческим и административным составом. Проще говоря - <Калипсо> осталось без менеджера.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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