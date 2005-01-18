Частота желаний: известный уфимский радиоведущий Евгений Рязанов любит всех женщин сразу

Популярную радиостанцию <Русское радио> слушают многие. Но лица ведущих от поклонников скрыты, и фанаты ди-джеев часто рисуют образ своих героев, ориентируясь лишь на тембр голоса. Насколько голос соответствует внешности и характеру? Какими интересами живут радиоведущие? О чем мечтают и как часто пользуются своей популярностью, мы решили выяснить у известного шоумена и ведущего <Русского Радио> Евгения Рязанова. Рязанов оказался очень пунктуальным человеком и в условленное время был на месте как штык. С виду обычный парень лет тридцати, высокий, русоволосый со светлыми глазами.