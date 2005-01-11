"Призрак" бродит по России: Спустя 16 лет киноверсия легендарного мюзикла дошла до зрителя
11 января 2005, 23:41
На российские экраны вышел новый фильм Джоэля Шумахера "Призрак оперы".Легендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера поставлен монстром Голливуда под чутким руководством самого композитора. Именно поэтому экранизация "Призрака" не вписывается в общий ряд многомиллионных музыкальных фильмов вроде "Мулен Руж" или "Чикаго".А несколько номинаций на "Золотой глобус" - лишнее доказательство того, что многомиллионный бюджет Шумахер израсходовал с умом.