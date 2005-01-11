"Призрак" бродит по России: Спустя 16 лет киноверсия легендарного мюзикла дошла до зрителя

На российские экраны вышел новый фильм Джоэля Шумахера "Призрак оперы".Легендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера поставлен монстром Голливуда под чутким руководством самого композитора. Именно поэтому экранизация "Призрака" не вписывается в общий ряд многомиллионных музыкальных фильмов вроде "Мулен Руж" или "Чикаго".А несколько номинаций на "Золотой глобус" - лишнее доказательство того, что многомиллионный бюджет Шумахер израсходовал с умом.