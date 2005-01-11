mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хитовый топ - 2004 год прошел в Башкирии под знаком попа

12 января 2005, 00:20
Минувший год был знаменателен многочисленными гастролями и фейерверком праздничных мероприятий, прошедших в Башкирии. Сегодня мы решили подвести итоги - вспомнить, как встречали поп-гостей в Уфе, и как далеко ушли вперед местные шоумены и продюсеры за этот период. Без претензии на объективность редакция в Уфе> попыталась составить рейтинг самых хитовых мероприятий и создать топ самых лучших артистов и исполнителей, телепроектов и театральных спектаклей. На наш взгляд, в 2004 году в культурной жизни республики были как ужасающие провалы, так и стремительные взлеты. Впрочем, судите сами.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04