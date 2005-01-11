Хитовый топ - 2004 год прошел в Башкирии под знаком попа

Минувший год был знаменателен многочисленными гастролями и фейерверком праздничных мероприятий, прошедших в Башкирии. Сегодня мы решили подвести итоги - вспомнить, как встречали поп-гостей в Уфе, и как далеко ушли вперед местные шоумены и продюсеры за этот период. Без претензии на объективность редакция в Уфе> попыталась составить рейтинг самых хитовых мероприятий и создать топ самых лучших артистов и исполнителей, телепроектов и театральных спектаклей. На наш взгляд, в 2004 году в культурной жизни республики были как ужасающие провалы, так и стремительные взлеты. Впрочем, судите сами.