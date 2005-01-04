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Жизнь после славы: "Нас окрестили неудачниками. Эти слова оказались пророческими", - считают "застекольщики"

4 января 2005, 21:40
Три года назад имена участников первого реального шоу "За стеклом" узнала вся страна. Упивались собственной славой ребята недолго. Вскоре о них забыли. Нам удалось разыскать всех героев нашумевшей программы... Развелись ли Марго с Максом? Получил ли продолжение любовный роман Жанны с внуком экс-президента России Борисом Ельциным? Как Ольга стала кинозвездой? Почему Анатолий оказался в больнице Мадрида, а Дэн чуть не сошел с ума? Их было семеро. Макс, Марго, Дэн, Жанна, Ольга, Саша и Толя. На протяжении месяца за судьбой молодых людей следила вся страна.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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