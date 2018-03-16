«Нулевой электорат» интересуется политикой. Теперь надо в ней участвовать

- Мне 21 год. Я вслед за родителями интересовалась политическими процессами и тем, что происходит в стране. Во время выборов депутатов Госдумы уже имела право голосовать, но не смогла это сделать из-за плохого самочувствия.

Зато выборы депутатов сельских поселений в 2017 году не пропустила. Мне надо было ехать из Туймазов на избирательный участок в селе Первомайском, где я выросла. Я уже определилась с кандидатом, а вечером созвонилась со знакомыми, нашла попутку, приехала в село, и проголосовала.

Заодно пообщалась со знакомыми, узнала какие местные проблемы их волнуют. Теперь со спокойной совестью требую от депутата выполнения пожеланий молодежи.

Недавно получила приглашение от избирательного участка в ТСОШ № 7 и обязательно приду голосовать.

Согласно опросам, сложилась странная ситуация. Молодёжь, являясь самой активной частью населения, становится пассивной, когда дело касается волеизъявления.

Многое зависит от окружения. Если семья разочаровалась в политике, не интересуется общественной жизнью, не верит в силу своего голоса, – это отражается на настроении детей. Может быть, у них есть своё мнение о программах кандидатов, но влияние родителей будет велико.

Многие, увидев, что старшие вместо голосования отправились по своим делам, могут не пойти на выборы. Это плохо, потому что они приучаются не верить в весомость своего голоса, отгораживаются от любых плебисцитов (решение важных вопросов общим голосованием), массовых акций: будь то референдум, выборы, собрание собственников жилья и других мероприятий. Словно молодых и нет.

Но нам дальше жить в этой стране, а не только активным пенсионерам. Надо учиться вникать в происходящее, запоминать, сравнивать, влиять, а не смотреть со стороны и ругать окружающую действительность.

Будучи участником молодежного общественного движения, я принимала участие в работе представителей кандидатов в президенты России. Мы провели встречи с учащимися юридического, педагогического и медицинского колледжей Туймазов.

Анкетирование показало, что большинство ребят хорошо разбирается в политическом устройстве страны, общественных институтах, полномочиях руководителей государственных органов. Парни и девушки знают даже имена и отчества политиков республики, России. Читали о кандидатах в интернете.

На встречах они задавали интересные и, порой, каверзные вопросы членам избирательных штабов, приятно их удивив. В больших городах представители кандидатов в президенты РФ сталкивались с большей пассивностью, незнанием участников предвыборной гонки, их общего количества, политических программ и даже возрастного выборного ценза.

Оказалось, что до части парней и девушек достучались так называемые молодёжные кандидаты. Для остальных предвыборных штабов молодёжь – «нулевой электорат».

Достигнув 18 лет, парни и девушки ощущали себя недостаточно взрослыми для участия в выборах. В туймазинских ссузах, как отметили участники встреч с молодёжью, ситуация другая.

Здесь не раз организовывались встречи с действующими депутатами Курултая и Госдумы. Молодёжь более информирована о политических процессах. Конечно же, сегодня много информации ею почерпнуто из социальных сетей, не вся она соответствует действительности. Ведь это особенности предвыборной борьбы.

Я, например, отношусь к ней спокойно и перепроверяю в разных источниках. Всегда вдумываюсь: что это за электронное СМИ, группа в соцсетях? Насколько выложенная там информация заслуживает доверия.

К сожалению, значительная часть молодого поколения не голосует, что показала общая явка на выборы в Госдуму в 2016 году (менее 50% россиян). На нынешние выборы прогнозируется явка от 60-70 процентов и выше.

Но как бы такие «радужные» перспективы не сыграли злую шутку с ожиданиями избирателей. В мировой истории не раз случалось, когда из-за пассивности большинства, включающего молодёжь, громко заявляло о себе меньшинство. А ведь это молодёжь должна наделять влиянием в политике того или иного кандидата. Даже если его и не изберут.

Пообщавшись с ребятами перед выборами, я условно разделила их на три группы. Первая уверена, что результат предопределён. Вторая пойдёт на избирательные участки вместе с родителями. Третья не верит в весомость своего голоса, плохо информирована о выборных процедурах и просто не интересуется ими.

Отчасти я их понимаю. О чем думают парни и девушки в 16-17 лет? Учеба, друзья, увлечения и развлечения. Некоторые не чувствуют, что они уже совершеннолетние. Я считаю, что для 18-летних настало время задуматься о политической жизни и принять в ней участие.

Мне небезразлична судьба страны и, несмотря на скандалы, связанные с фальсификацией результатов выборов, верю, что мой голос может что-то изменить. Главное – прийти на избирательный участок, взять бюллетень и поставить галочку напротив своего кандидата.