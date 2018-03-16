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«Нулевой электорат» интересуется политикой. Теперь надо в ней участвовать
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Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Мерьем Ишбулдина
руководитель Туймазинского отделения БРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

«Нулевой электорат» интересуется политикой. Теперь надо в ней участвоватьМнение

Сегодня, 10:53
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