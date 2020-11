Сбой в матрице. «Салават» опять упустил победу над СКА, ведя 2:0

Обмен Сошникова в ЦСКА, еще один гол Амирова, полезный Кемппайнен и антирекорд сезона по вбрасываниям — в репортаже Mkset.

Это наконец произошло: Никита Сошников покидает «СЮ» Сначала мы говорили о том, что у нападающего нет взаимопонимания с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарковым во второй линии и что главный тренер Томи Ламса никак не хочет ничего менять. Потом Томи наконец восстановил сочетание Кугрышев — Кадейкин — Жарков, а Сошникова определил в звено Картаева. Но и там у форварда не сложилось: оба гола были с другими партнерами в овертайме и в большинстве. Общественность все чаще стала обсуждать возможность обмена, и на днях появилась информация: сделка состоится. Сошников не сыграл против СКА, а через 15 минут после того, как Ламса на пресс-конференции отказался комментировать ситуацию, Никита подтвердил в интервью свой уход. Номер 90 никогда не сглаживал углы в своих высказываниях и вновь себе не изменил: уйти хотел сам, тренеры его пожелания не учитывали, недоволен ролью и игровым временем, считает странным помещение в запас. То есть перечислил практически то, о чем шла речь последние несколько недель. Кто-то скажет, что Сошников обнаглел и на первом месте должен быть командный результат. Но погодите — каждый хоккеист стремится реализовать себя и стать лучше. Как думаете, Александр Еременко больше ценит кубки с «Динамо» или титулы с Уфой, когда он сидел в запасе? То, что Никита недоволен своей ролью, не сюрприз. Это было слышно еще в сентябре. Новый главный тренер не сильно старался подобрать лучшему снайперу прошлого сезона новое звено. Летом его просматривали с Гранлундом и Хартикайненом, либо Воробьевым и Кугрышевым. 1+9 за 5 матчей. В сезоне Ламса отказался от экспериментов, сделав ставку на финскую тройку. Неизвестно почему, но Томи даже не стал пытаться заявлять сочетание Амиров — Воробьев — Сошников. Пресса о таком варианте и писала, и говорила на пресс-конференциях. Ламса пополнил список тренеров, которые ни за что на свете не разобьют легионерскую тройку ради попытки создать мощное второе звено (вечная проблема). Будто после одного-двух матчей финны разучатся понимать друг друга и наступит апокалипсис. Это еще одна причина, по которой трансфер ощущается как потеря — не использованы все шансы. Photo: «Салават Юлаев» На уход Сошникова повлияло появление в команде Маркуса Гранлунда. Тренерский штаб отрядил новичка занять в первой спецбригаде положение справа — место Сошникова. В этом отношении Маркус никакая не замена Умарка — Линус в розыгрыше был путешественником. Часто был справа, но никогда не мешал Сошникову. Игра в большинстве гарантировала Сошникову много очков. Она была для нападающего даже важнее, чем 5 на 5, потому что в сезоне 19/20 форварду пришлось немало перемещаться по звеньям. Но это так или иначе работало. Никита переходит в ЦСКА, «Салават» получает взамен Михаила Науменкова — защитника, чье имя я всегда называл, когда спрашивали о том, кого было бы реалистично получить от «красно-синих». Потому что достаточно неплох, но недостаточно нужен ЦСКА. Если Александр Алексеев все-таки уедет в систему «Вашингтона», то в итоге получится, что Науменков окажется заменой, скорее, номеру 56. Не будем оценивать трансфер сейчас — в ЦСКА все играют четко по плану Игоря Никитина. В Уфе Науменков начнет заново. Photo: «Салават Юлаев» Амиров забросил во втором матче подряд. Снова помог Воробьев Молодой игрок начинает приносить пользу, если ему давать приличное игровое время и партнеров — мы получили очередное эмпирическое подтверждение этому тезису. Сначала Родион угодил в опалу (и, похоже, сам не понял, за что): пара игр в запасе (после первой из которых Ламса отказался комментировать отсутствие), четыре игры по 5-9 смен (в основном, 5 на 4) и самая печальная зум-конференция в сезоне (считайте вздохи). 22 ноября 19-летний крайний форвард был определен в звено к Михаилу Воробьеву и Петру Хохрякову. Забросил две шайбы в трех матчах. Сейчас он получает 15-16 минут за матч и, наконец, регулярно выходит в равенстве. Матч против СКА удался тройке лучше, чем противостояние с «Нефтехимиком», когда постоянно приходилось вступать в отбор. Сейчас не без этого, однако и СКА все-таки не столь въедливый. В шайбе снова помог Воробьев. В прошлый раз он и Алексеев разогнали атаку, после чего номер 24 и Амиров выходили 2 в 1. Но Михаил был перекрыт и реализовать шанс мог только один Родион, что и было сделано. На сей раз шайба чуть более командная, хотя снова это не комбинация. Но для обоих уроженцев Салавата (надо же было поместить их в одну тройку!) это очень важные очки. Сейчас они набраны против западного топ-клуба и никакой скидки на то, что «молодым дали больше играть, пока нет лидеров», нет. Добыли в полноценных боевых условиях. В какой-то степени буквально: Амиров вошел в зону с шайбой (это на видео не влезло), но СКА сумел отвести игру к бортам и углам.

Башкиров попал под давление Кетова. Капитан питерцев решил сделать пас Ткачеву с неудобной руки.

Воробьев устремился на перехват. Он выше Ткачева на 13 см (190 против 177) и клюшка длиннее примерно на столько же. Шайба отскочила от клюшки Михаила, сам центрфорвард поставил корпус. Ткачев потерял пару десятых секунды, пока отскакивал от Воробьева и разворачивался.

Параллельно Амиров подхватил шайбу и развернулся почти мгновенно. Это важно - если бы закладывал вираж, потерял бы время.

Родион сделал два шага для сближения, "отрезав" трех игроков гостей. Белов где-то там в километре справа, теоретически есть возможность разыграть с Воробьевым 2 в 1 против оставшегося перед вратарем Ожиганова. Но лучше не надо - тот легко прервет пас.

Номер 27 перекладывает вес тела налево и прижимает клюшку ко льду - смысл снэпшота в призыве потенциальной энергии на помощь. Клюшка сгибается и, выпрямившись, делает полет шайбы быстрее. Если бы не эта скорость - мы бы повесили гол на кипера. Описываемое заняло около шести секунд от отбора Кетова до гола. Это хоккей — здесь нет времени думать много. Некоторые вещи должны происходить инстинктивно и должен быть правильный настрой: никаких «левых» мыслей. Photo: СКА СКА сумел перестроиться. Уфу подводят вбрасывания Едва ли кто-то после первого периода думал, что все точно закончится хэппи-эндом — 16 ноября в Питере «Юлаев» тоже вел в две шайбы и чем все закончилось? В обоих матчах уфимцы весьма быстро исчерпывали себя. Оказывалось, что это максимум команды, а соперник может добавить. Грубо говоря, как в полуфинале Кубке Мира 2016 с Канадой, когда сборная России вела 2:1 на протяжении 37 минут, а потом рассыпалась (3:5). Ключевое в первом периоде: «черно-зеленые» очень достойно встречали соперника в своей зоне. СКА сумел с контролем пересечь синюю линию лишь в 10 из 25 случаев 5 на 5. Хозяева сразу накрывали соперника вдвоем на фланге. СЮ СКА Δ Corsi for (CF) 62 75 -13 CF, % 45,26% 54,74% -9,49% Голы 5 на 5 2 1 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 26 -5 PDO, % 105,68% 94,32% 11,36% Броски мимо створа 33 39 -6 БВ вообще 24 29 -5 Доля БВ в общем числе бросков 42,11% 42,65% -0,54% БВ за минуту в атаке 1,29 1,47 -0,18 Блокшоты за минуту в защите 1,16 0,59 0,57 БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1 БВ со входа в зону 5 на 5 5 4 1 БВ первой тройки 9 7 2 БВ защитников 4 11 -7 Пробросы 5 на 5 0 2 -2 ВВбр после пробросов 0 2 -2 Вход 5 на 5 26 22 4 Брак при входе 5 на 5 23 27 -4 Эффективные попытки входа, % 53,06% 44,90% 8,16% Вброс 5 на 5 3 5 -2 Брак при вбросе 5 на 5 12 13 -1 Эффективные попытки вброса, % 20,00% 27,78% -7,78% Использование входа 5 на 5, % 76,56% 73,13% 3,43% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 32 38 -6 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 95 -19 Эффективные смены в атаке, % 42,11% 40,00% 2,11% Вход 5 на 5 с БВ 16 11 5 Вход 5 на 5 с БВ, % 32,65% 22,45% 10,20% Вброс 5 на 5 с БВ 1 4 -3 Вброс 5 на 5 с БВ, % 6,67% 22,22% -15,56% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 17 20 -3 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,74% 15,04% 0,70% С «юлаевцами» так нельзя. Надо либо быстро заходить в глубину, либо сразу пасовать. Плюс невская команда играла 26-го ноября в Череповце (тоже сделали 3:2 с 0:2), а у «СЮ» был дополнительный день на отдых и анализ. Гол Антона Бурдасова нетипичный. Он произошел еще не в тот момент, когда СКА стал серьезно опережать в скорости, но уже в тот, когда гости перестали сами жаться к бортам и стали чаще пасоваться. На входе в зону Бурди заранее укрыл шайбу от Филипа Ларсена: убрал направо и выставил корпус. Пока он ехал спиной вперед, Володин мелькнул перед вратарем и забрал примерно десятую долю секунды — в это время Антон закончил разворот и бросил. Преимущество таяло, как между нами лед в одной доисторической песне для 14-летних девочек. СКА улучшал качество входа, получал большинство, и уфимцы уже не могли так же сдерживать оппонента в своей зоне. Одна из косвенных причин — вбрасывания. В противостоянии с питерскими «армейцами» команда установила сезонный антирекорд, выиграв лишь 36% единоборств «на точке». Это очень мало против соперника, который умеет держать шайбу под контролем. Очевидно, что слишком много энергии тратится на попытки вернуть себе инициативу. 6-15 по вбрасываниям в своей зоне — непозволительно мало. И все вбрасывания в меньшинстве были проиграны. Photo: СКА Кемппайнен — лучший игрок матча: сравнял счет, выиграл 11 из 17 вбрасываний, спас в ОТ Огромная польза Йоонаса связана в том числе со вбрасываниями (часто противостоял Маннинену или Гранлунду). Гости из северной столицы прервали «юлаевскую» серию из «сухих» матчей в меньшинстве (5 полных матчей и 20 попыток соперников) в той смене, когда Йоонас выиграл у Гранлунда «точку». Позднее Кепу забил, но на этом останавливаться скучно, потому что гораздо интереснее были действия номера 23 в концовке. Ближе к концу матча у башкирской команды уже было не так много острых моментов, зато была игра в большинстве. Подопечные Валерия Брагина старательно добавляли седины своим болельщикам (спустя три года после Кубка у СКА есть не только глоры). Удаление Швеца-Рогового за 96 секунд до конца основного времени: «СЮ» так и не попал в створ ворот до начала овертайма, но хотя бы начал его в большинстве и успел один раз потревожить Александра Самонова. Гости дважды вывели шайбу и один раз зона была «юлаевцами» закрыта. На отметке 63:35 Владимир Ткачев обрадовал уфимские трибуны своим штрафом. «Салават» бросил единожды, перед тем, как получил шанс сыграть 5 на 3. Именно капитан гостей Евгений Кетов не успел смениться и нарушил численный состав за 42 секунды до окончания дополнительного времени. Хозяева получили редчайшую возможность сыграть 5 на 3 в овертайме. Но получился бенефис экс-центра башкирской команды. Кемппайнен выигрывает у Кадейкина вбрасывание на Токранова. Защитник сразу выкидывает ее из зоны питерцев.

"Салават" доставляет ее обратно в атаку через приблизительно 10 секунд. Это делается по левому флангу, где приходится обыгрывать опять-таки Кемппайнена.

Гранлунд получает шайбу в правом кругу вбрасывания, но она то ли скачет на неровностях площадки (вспоминаем слова Ефима Гуркина и Андрея Зубарева о качестве заливки), то ли сам Маркус не может ее укротить.

Фантенберг отнимает у номера 60 шайбу. Выброс не удается, но шайбу подбирает Йоонас.

Он не выбрасывает ее сразу. Удивительно невозбранно проезжает мимо Ларсена и Хартикайнена, доводит практически до калитки и только потом мягко пускает по борту, затем меняется. Шесть секунд контроля шайбы.

Происходит перехват, Уфа вкатывается обратно в зону, но опять же Токранов мешает бросить, а Фантенберг прерывает пас на Кадейкина. Игровое время закончено. Кепу максимально помешал бывшей команде: выиграл «точку» у элитного центра, помог организовать выброс, создал помеху оппоненту на входе, совершил важный подбор и вышел с шайбой из зоны. Выше был подобный разбор гола Амирова. Но буллит Родион просто испортил, потеряв шайбу при сближении. Я против того, чтобы после этого уничтожать 19-летнего пацана, он бросал лишь вторым. Впереди были шансы у Гранлунда, Кадейкина и Хартикайнена. Их попытки были слишком простыми для Самонова. «Салавату» нельзя было терять инициативу. Ее оказалось не по силам вернуть. Банально, но обязательно надо было реализовывать 5 на 3 в овертайме. В остальном матч не назвать ужасным, даже не взирая на потерянный гандикап в два гола: содержание первого периода было весьма неплохим с точки зрения разрушения. Есть мнение, что легионеры устали к концу матча и главный тренер их излишне перегрузил. Не соглашусь: в меньшинстве Гранлунд и Маннинен проводят обычно 30-40 секунд. Три меньшинства за матч - это пшик. Первая попытка вообще была разбита на два периода, а третья длилась 55 игровых секунд.

после матча с Нижнекамском прошло три дня. Можно и потрудиться, и восстановиться.

абсолютно естественно, что на решающие попытки большинства и овертайм (на сей раз - "или овертайм") выходят лидеры. Впрочем, если команда действительно такая уставшая в конце ноября, то в январе и феврале будет битва за попадание в плей-офф. Короткой строкой После странных чисел посещаемости в текстовом онлайне наконец появился показатель на уровне 50% заполняемости «Уфа-Арены»: 3853 зрителя. Почему раньше при визуально такой же явке указывали значительно меньше болельщиков — хороший вопрос. Диктор продолжает в объявлении состава выделять только Томи Ламсу. Имена остальных тренеров и игроков произносятся монотонно. Гостям стадиона будто навязывают любовь к финскому тренеру. Но Николаю Цулыгину все равно аплодируют громче. Валерию Брагину удалось победить Томи Ламсу в состязании на самый бесполезный ответ на пресс-конференции. Главный тренер гостей на вопрос о двух удалениях в овертайме ответил «Так получилось». Защитники команды нанесли всего 4 броска по воротам соперника. Обычно бывает около 10. После матча Григорий Панин объяснил это простым совпадением. Теему Хартикайнен достиг отметки в 300 очков в регулярных сезонах КХЛ. Все — за «Салават Юлаев». Следующий матч: 30 ноября, 19:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ

