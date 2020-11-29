Сбой в матрице. «Салават» опять упустил победу над СКА, ведя 2:0

Это наконец произошло: Никита Сошников покидает «СЮ»
Сначала мы говорили о том, что у нападающего нет взаимопонимания с Александром Кадейкиным и Владимиром Жарковым во второй линии и что главный тренер Томи Ламса никак не хочет ничего менять.
Потом Томи наконец восстановил сочетание Кугрышев — Кадейкин — Жарков, а Сошникова определил в звено Картаева. Но и там у форварда не сложилось: оба гола были с другими партнерами в овертайме и в большинстве.
Общественность все чаще стала обсуждать возможность обмена, и на днях появилась информация: сделка состоится. Сошников не сыграл против СКА, а через 15 минут после того, как Ламса на пресс-конференции отказался комментировать ситуацию, Никита подтвердил в интервью свой уход.
Номер 90 никогда не сглаживал углы в своих высказываниях и вновь себе не изменил: уйти хотел сам, тренеры его пожелания не учитывали, недоволен ролью и игровым временем, считает странным помещение в запас.
То есть перечислил практически то, о чем шла речь последние несколько недель.
Кто-то скажет, что Сошников обнаглел и на первом месте должен быть командный результат. Но погодите — каждый хоккеист стремится реализовать себя и стать лучше. Как думаете, Александр Еременко больше ценит кубки с «Динамо» или титулы с Уфой, когда он сидел в запасе?
То, что Никита недоволен своей ролью, не сюрприз. Это было слышно еще в сентябре. Новый главный тренер не сильно старался подобрать лучшему снайперу прошлого сезона новое звено. Летом его просматривали с Гранлундом и Хартикайненом, либо Воробьевым и Кугрышевым. 1+9 за 5 матчей.
В сезоне Ламса отказался от экспериментов, сделав ставку на финскую тройку. Неизвестно почему, но Томи даже не стал пытаться заявлять сочетание Амиров — Воробьев — Сошников. Пресса о таком варианте и писала, и говорила на пресс-конференциях.
Ламса пополнил список тренеров, которые ни за что на свете не разобьют легионерскую тройку ради попытки создать мощное второе звено (вечная проблема). Будто после одного-двух матчей финны разучатся понимать друг друга и наступит апокалипсис. Это еще одна причина, по которой трансфер ощущается как потеря — не использованы все шансы.
На уход Сошникова повлияло появление в команде Маркуса Гранлунда. Тренерский штаб отрядил новичка занять в первой спецбригаде положение справа — место Сошникова. В этом отношении Маркус никакая не замена Умарка — Линус в розыгрыше был путешественником. Часто был справа, но никогда не мешал Сошникову.
Игра в большинстве гарантировала Сошникову много очков. Она была для нападающего даже важнее, чем 5 на 5, потому что в сезоне 19/20 форварду пришлось немало перемещаться по звеньям. Но это так или иначе работало.
Никита переходит в ЦСКА, «Салават» получает взамен Михаила Науменкова — защитника, чье имя я всегда называл, когда спрашивали о том, кого было бы реалистично получить от «красно-синих». Потому что достаточно неплох, но недостаточно нужен ЦСКА.
Если Александр Алексеев все-таки уедет в систему «Вашингтона», то в итоге получится, что Науменков окажется заменой, скорее, номеру 56. Не будем оценивать трансфер сейчас — в ЦСКА все играют четко по плану Игоря Никитина. В Уфе Науменков начнет заново.
Амиров забросил во втором матче подряд. Снова помог Воробьев
Молодой игрок начинает приносить пользу, если ему давать приличное игровое время и партнеров — мы получили очередное эмпирическое подтверждение этому тезису.
Сначала Родион угодил в опалу (и, похоже, сам не понял, за что): пара игр в запасе (после первой из которых Ламса отказался комментировать отсутствие), четыре игры по 5-9 смен (в основном, 5 на 4) и самая печальная зум-конференция в сезоне (считайте вздохи).
22 ноября 19-летний крайний форвард был определен в звено к Михаилу Воробьеву и Петру Хохрякову. Забросил две шайбы в трех матчах. Сейчас он получает 15-16 минут за матч и, наконец, регулярно выходит в равенстве.
Матч против СКА удался тройке лучше, чем противостояние с «Нефтехимиком», когда постоянно приходилось вступать в отбор. Сейчас не без этого, однако и СКА все-таки не столь въедливый.
В шайбе снова помог Воробьев. В прошлый раз он и Алексеев разогнали атаку, после чего номер 24 и Амиров выходили 2 в 1. Но Михаил был перекрыт и реализовать шанс мог только один Родион, что и было сделано.
На сей раз шайба чуть более командная, хотя снова это не комбинация. Но для обоих уроженцев Салавата (надо же было поместить их в одну тройку!) это очень важные очки.
Сейчас они набраны против западного топ-клуба и никакой скидки на то, что «молодым дали больше играть, пока нет лидеров», нет. Добыли в полноценных боевых условиях. В какой-то степени буквально:
Описываемое заняло около шести секунд от отбора Кетова до гола. Это хоккей — здесь нет времени думать много. Некоторые вещи должны происходить инстинктивно и должен быть правильный настрой: никаких «левых» мыслей.
СКА сумел перестроиться. Уфу подводят вбрасывания
Едва ли кто-то после первого периода думал, что все точно закончится хэппи-эндом — 16 ноября в Питере «Юлаев» тоже вел в две шайбы и чем все закончилось?
В обоих матчах уфимцы весьма быстро исчерпывали себя. Оказывалось, что это максимум команды, а соперник может добавить. Грубо говоря, как в полуфинале Кубке Мира 2016 с Канадой, когда сборная России вела 2:1 на протяжении 37 минут, а потом рассыпалась (3:5).
Ключевое в первом периоде: «черно-зеленые» очень достойно встречали соперника в своей зоне. СКА сумел с контролем пересечь синюю линию лишь в 10 из 25 случаев 5 на 5. Хозяева сразу накрывали соперника вдвоем на фланге.
|СЮ
|СКА
|Δ
|Corsi for (CF)
|62
|75
|-13
|CF, %
|45,26%
|54,74%
|-9,49%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|26
|-5
|PDO, %
|105,68%
|94,32%
|11,36%
|Броски мимо створа
|33
|39
|-6
|БВ вообще
|24
|29
|-5
|Доля БВ в общем числе бросков
|42,11%
|42,65%
|-0,54%
|БВ за минуту в атаке
|1,29
|1,47
|-0,18
|Блокшоты за минуту в защите
|1,16
|0,59
|0,57
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|4
|1
|БВ первой тройки
|9
|7
|2
|БВ защитников
|4
|11
|-7
|Пробросы 5 на 5
|0
|2
|-2
|ВВбр после пробросов
|0
|2
|-2
|Вход 5 на 5
|26
|22
|4
|Брак при входе 5 на 5
|23
|27
|-4
|Эффективные попытки входа, %
|53,06%
|44,90%
|8,16%
|Вброс 5 на 5
|3
|5
|-2
|Брак при вбросе 5 на 5
|12
|13
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|20,00%
|27,78%
|-7,78%
|Использование входа 5 на 5, %
|76,56%
|73,13%
|3,43%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|32
|38
|-6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|76
|95
|-19
|Эффективные смены в атаке, %
|42,11%
|40,00%
|2,11%
|Вход 5 на 5 с БВ
|16
|11
|5
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|32,65%
|22,45%
|10,20%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|4
|-3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|6,67%
|22,22%
|-15,56%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|20
|-3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15,74%
|15,04%
|0,70%
С «юлаевцами» так нельзя. Надо либо быстро заходить в глубину, либо сразу пасовать. Плюс невская команда играла 26-го ноября в Череповце (тоже сделали 3:2 с 0:2), а у «СЮ» был дополнительный день на отдых и анализ.
Гол Антона Бурдасова нетипичный. Он произошел еще не в тот момент, когда СКА стал серьезно опережать в скорости, но уже в тот, когда гости перестали сами жаться к бортам и стали чаще пасоваться.
На входе в зону Бурди заранее укрыл шайбу от Филипа Ларсена: убрал направо и выставил корпус. Пока он ехал спиной вперед, Володин мелькнул перед вратарем и забрал примерно десятую долю секунды — в это время Антон закончил разворот и бросил.
Преимущество таяло, как между нами лед в одной доисторической песне для 14-летних девочек. СКА улучшал качество входа, получал большинство, и уфимцы уже не могли так же сдерживать оппонента в своей зоне.
Одна из косвенных причин — вбрасывания. В противостоянии с питерскими «армейцами» команда установила сезонный антирекорд, выиграв лишь 36% единоборств «на точке». Это очень мало против соперника, который умеет держать шайбу под контролем.
Очевидно, что слишком много энергии тратится на попытки вернуть себе инициативу. 6-15 по вбрасываниям в своей зоне — непозволительно мало. И все вбрасывания в меньшинстве были проиграны.
Кемппайнен — лучший игрок матча: сравнял счет, выиграл 11 из 17 вбрасываний, спас в ОТ
Огромная польза Йоонаса связана в том числе со вбрасываниями (часто противостоял Маннинену или Гранлунду). Гости из северной столицы прервали «юлаевскую» серию из «сухих» матчей в меньшинстве (5 полных матчей и 20 попыток соперников) в той смене, когда Йоонас выиграл у Гранлунда «точку».
Позднее Кепу забил, но на этом останавливаться скучно, потому что гораздо интереснее были действия номера 23 в концовке.
Ближе к концу матча у башкирской команды уже было не так много острых моментов, зато была игра в большинстве. Подопечные Валерия Брагина старательно добавляли седины своим болельщикам (спустя три года после Кубка у СКА есть не только глоры).
Удаление Швеца-Рогового за 96 секунд до конца основного времени: «СЮ» так и не попал в створ ворот до начала овертайма, но хотя бы начал его в большинстве и успел один раз потревожить Александра Самонова. Гости дважды вывели шайбу и один раз зона была «юлаевцами» закрыта.
На отметке 63:35 Владимир Ткачев обрадовал уфимские трибуны своим штрафом. «Салават» бросил единожды, перед тем, как получил шанс сыграть 5 на 3.
Именно капитан гостей Евгений Кетов не успел смениться и нарушил численный состав за 42 секунды до окончания дополнительного времени. Хозяева получили редчайшую возможность сыграть 5 на 3 в овертайме.
Но получился бенефис экс-центра башкирской команды.
Кепу максимально помешал бывшей команде: выиграл «точку» у элитного центра, помог организовать выброс, создал помеху оппоненту на входе, совершил важный подбор и вышел с шайбой из зоны.
Выше был подобный разбор гола Амирова. Но буллит Родион просто испортил, потеряв шайбу при сближении. Я против того, чтобы после этого уничтожать 19-летнего пацана, он бросал лишь вторым. Впереди были шансы у Гранлунда, Кадейкина и Хартикайнена. Их попытки были слишком простыми для Самонова.
«Салавату» нельзя было терять инициативу. Ее оказалось не по силам вернуть. Банально, но обязательно надо было реализовывать 5 на 3 в овертайме. В остальном матч не назвать ужасным, даже не взирая на потерянный гандикап в два гола: содержание первого периода было весьма неплохим с точки зрения разрушения.
Есть мнение, что легионеры устали к концу матча и главный тренер их излишне перегрузил. Не соглашусь:
Впрочем, если команда действительно такая уставшая в конце ноября, то в январе и феврале будет битва за попадание в плей-офф.
Короткой строкой
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Следующий матч: 30 ноября, 19:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ