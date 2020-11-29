Сбой в матрице. «Салават» опять упустил победу над СКА, ведя 2:0

Удаление Швеца-Рогового за 96 секунд до конца основного времени: «СЮ» так и не попал в створ ворот до начала овертайма, но хотя бы начал его в большинстве и успел один раз потревожить Александра Самонова. Гости дважды вывели шайбу и один раз зона была «юлаевцами» закрыта.