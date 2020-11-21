Перетягивание каната. Как фактор Гранлунда принес «Салавату» победу над «Спартаком»

Но он же играл в основном с Солодухиным и Петром Хохряковым, а не с Амировым и Кугрышевым — сразу делайте скидку на то, где обычно начинается смена, против кого и как партнеры умеют созидать и откликаться на передачи. Плюс он не играл аж с 26 октября, и вот — сразу против западного лидера.