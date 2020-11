Перетягивание каната. Как фактор Гранлунда принес «Салавату» победу над «Спартаком»

Зубарев недоволен льдом «Уфа-Арены», Воробьева возвращают в четвертое звено, вратари чудят. Mkset — о тяжелой победе «юлаевцев».

Сумо Противостояние «Салавата» и «Спартака» получилось очень тяжелым, медленным и терпеливым, будто команды сидели в засаде. Или старались вытолкнуть друг друга за пределы ринга. Или сражались в армрестлинге. С одной стороны — встреча динамичная, потому что было не так много остановок — например, перед голом Сакари Маннинена команды играли без остановок 4:20. С другой — событий ведь тоже было мало. Таким хоккеем можно, скорее, усыпить, чем разбудить. Сам я скуки не испытал, но у меня это вообще бывает на хоккее редко — смотреть можно на многое. И все же игра была незрелищная. Если бы не победа, многие болельщики наверняка бы устроили шторм в комментариях Инстаграма. Так бывает, когда оба соперника держат дистанцию, не рискуют, ждут ошибку друг друга. «Спартак» сейчас на ходу — перед встречей в Уфе они победили подряд пять раз. Только у «Трактора» такая же длительная успешная серия. Ясно, что «юлаевцы» не хотели обжечься. У москвичей в свою очередь недавно хватало приключений. Три овертайма за пять игр, не считая уфимского, выигранное у ЦСКА дерби, с «Северсталью» упустили 3:1, но выиграли в овертайме. Желание сыграть хладнокровно понять можно. В воскресенье матч с «Барысом». Можно утешить заскучавших читателей — вот там, наверняка, будет аттракцион. Photo: «Салават Юлаев» Зубарев критикует лед Впрочем, есть и другое объяснение. После матча защитник гостей Андрей Зубарев неожиданно прокомментировал низкое качество льда на «Уфа-Арене» — назвал его ребристым и сказал, что по такой поверхности плохо проходят передачи. Воспитанник «СЮ» подчеркнул, что это не оправдание и с этим сталкиваются обе стороны. Между прочим, это не первый случай, когда заливка подвергается критике. Например, после встречи с «Сибирью» об этом высказался защитник Ефим Гуркин (кстати, тоже уфимец). Как-то о неровности покрытия написал в Твиттере мой товарищ со «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Сейчас не август, когда солнце нагревает поверхность стадиона, землю и воздух в холле. В Уфе уже с неделю как фактически началась зима и на погоду нельзя пенять. К мнению хоккеистов клубу надо прислушаться. На ребристом льду ведь играют и свои. А в плей-офф вокруг него может вырасти скандал. Photo: «Салават Юлаев» Количество против качества Подобное случилось в Санкт-Петербурге, только наоборот: на сей раз уже у уфимцев было много атак и мало содержания, а у соперника напротив. Особенно отчетливо это наблюдалось в первые 20 минут: Первый период. Вход с контролем 5 на 5: 4 успешных попытки у "СЮ" из 9, у "Спартака" 2 из 6. По вбросу соответственно 3 из 16 и 0 из 7.

Второй период. Вход: 7/15 против 11/16. Вброс: 1/9 против 0/2.

Третий период. Вход 6 из 17 против 7 из 14. Вброс 4/13 против 0/5. Если учесть еще и вбрасывания в чужой зоне, то получится почти двукратная разница по возможностям развернуть атаку 5 на 5 — аж 102 против 57. У «зелено-белых» только четвертый матч в сезоне, когда было больше 100 шансов. И перевес максимальный. Кстати, «Спартаку» не удалась вообще ни одна попытка вброса — это означает, что очень скоро после доставки ими шайбы на «юлаевскую» территорию ее выводили. СЮ Спартак Δ Corsi for (CF) 61 51 10 CF, % 54,46% 45,54% 8,93% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 20 19 1 PDO, % 99,74% 100,26% -0,53% Броски мимо створа 32 26 6 БВ вообще 24 27 -3 Доля БВ в общем числе бросков 42,86% 50,94% -8,09% БВ за минуту в атаке 1,80 2,63 -0,83 Блокшоты за минуту в защите 1,66 1,28 0,38 БВ после ВВбр 5 на 5 3 0 3 БВ со входа в зону 5 на 5 0 2 -2 БВ первой тройки 11 10 1 БВ защитников 5 6 -1 Пробросы 5 на 5 6 3 3 ВВбр после пробросов 3 5 -2 Вход 5 на 5 17 20 -3 Брак при входе 5 на 5 24 16 8 Эффективные попытки входа, % 41,46% 55,56% -14,09% Вброс 5 на 5 8 0 8 Брак при вбросе 5 на 5 30 14 16 Эффективные попытки вброса, % 21,05% 0% 21,05% Использование входа 5 на 5, % 51,90% 72,00% -20,10% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 21 13 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 102 57 45 Эффективные смены в атаке, % 33,33% 36,84% -3,51% Вход 5 на 5 с БВ 8 9 -1 Вход 5 на 5 с БВ, % 19,51% 25,00% -5,49% Вброс 5 на 5 с БВ 3 0 3 Вброс 5 на 5 с БВ, % 7,89% 0,00% 7,89% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 11 4 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,03% 14,10% -3,07% Так же отметим несовпадение числа пробросов 5 на 5 и вбрасываний после. За этим стоит занимательная история. В первом периоде тренерский штаб хозяев получил устное предупреждение от судей за задержку времени игры. Через несколько минут уфимцы пробросились и не сразу вышли на вбрасывание. Тогда рефери вынесли «скамейке» второе предупреждение, которое было конвертировано в штраф. Сложилось впечатление, что «Салават» упорно старается найти лазейку в весьма плотной и сыгранной защите «красно-белых», а «Спартак» действует внимательнее, но реже. Им это идет, потому что подопечные Олега Знарка весьма уверенно навязывают борьбу в своей зоне и быстро переходят в атаку, но на доминирование не хватает мастерства и «физики». Photo: «Салават Юлаев» В остальном игра была весьма равной, что тоже может быть понято как комплимент обеими сторонами: уфимцы сдержали вторую спецбригаду большинства КХЛ, а гости опять показали, как за счет тактики и труда, без супер-звезд и мешков денег быть на высоте. Отдельные эпизоды В итоге ни одна из идеологий не переборола другую в основное время, хотя «юлаевцы» все-таки были ближе. Обсудим голы и некоторые отдельные эпизоды встречи, не вошедшие в официальные хайлайты. Защитник Павел Коледов, пожалуй, сейчас самый нелюбимый среди уфимской публики — ему достается даже тогда, когда игра еще не началась. Болельщики очень живо помнят голевые ошибки номера 2 и его автоголы. Конкретно против «Спартака» не напортачил, даже +1 в графе «полезность». И все же игра защитника слишком пассивна. Иллюстрация — эпизод с атакой Максима Цыплакова на восьмой минуте. Нападающий из четвертого звена гостей не встретил от Коледова никакого сопротивления — благо, бросок прошел мимо. На девятой минуте Теему Хартикайнен опрокидывает Никиту Соколова. В этом молодом человеке 194 сантиметра роста. Но лишь 85 килограммов массы. Хартикайнен смог бы взять на бедро и Олега Евенко из «Трактора». На 14-й минуте — та самая задержка игры, инкриминированная Томи Ламсе. По видео неочевидна причина. Дело в правиле 136 и попытке после проброса заменить пятерку. Сначала за это выносится предупреждение, затем уже штраф. Юха Метсола в этом сезоне далек от своих пиковых кондиций. Первый гол на 21-й минуте — плод его ошибки. Где-то улыбнулся один Никлас Сведберг. Или Бен Скривенс. Почему-то в Уфе вратари внезапно приобретают лишнее стремление к рискованным путешествиям из ворот. Во второй двадцатиминутке игра была более бодрая. Голу Маннинена на отметке 34:21 предшествовали не только 4 минуты и 20 секунд без остановок, но и 78 минут и 53 секунды без голов «Салавата». Дальше мы скажем о Маркусе Гранлунде больше, пока в фокусе — только передача. Отмененный гол из овертайма. После взятия ворот процентов 15 от зрителей успели уйти с арены. Это расстраивает — раз люди пришли на хоккей, то должны же понимать правила, тем более, арбитры сразу показали, что будет видео-просмотр. Следующий эпизод — пожалуй, самое эпичное «как же так» за несколько лет. В конце овертайма Филипп Ларсен и Теему Хартикайнен вышли 2 в 0 против Юлиуса Гудачека. Тройка «Спартака» была еще в чужой зоне. Легионеры успели разменяться шайбой дважды, но Ларсен промахнулся. Пожалуй, самый уверенный матч Гранлунда В серии послематчевых бросков свои попытки реализовали Теему Хартикайнен (очень мягко и с неудобной руки сравнял счет — момент здесь на 3:44) и дважды справился Маркус Гранлунд. Оба буллита номера 60 поставили Юлиуса Гудачека в тупик. В случае первой попытки словак зачем-то выкатил на километр из ворот. После игры даже сам Гранлунд сказал, что это было странно. Перед решающей попыткой Гуда, наоборот, замер. Инстаграм КХЛ назвал это дело «самыми легкими буллитами в карьере Маркуса». Учитывая, что раньше он нередко заваливал индивидуальные шансы — это прогресс, как бы слабо не сыграл Юлиус. Ассист и два буллита — это круто. Нужно учесть и остальной матч. Обычно на этом месте мы находим недостатки, но сегодня иначе — Гранлунд сыграл на удивление качественно. У него редко бывают столь насыщенные встречи. Photo: «Салават Юлаев» Его передача на гол Маннинену была первичной — то есть, гол был забит именно после нее. Это подчеркивает то, что Маркус сумел стать связующим звеном между Харти и Сакари. Обычно только Теему все делает для партнеров, на сей раз ему как минимум помогли. На десятой минуте младший брат автора самой известной шайбы сборной Финляндии в 21 веке вместе с Манниненом выходил 2 в 1. Гранлунд делал пас Сакари, тот не забил, но шанс был одним из самых верных в начале матча. Гранлунд на некоторое время появлялся в меньшинстве. Во время штрафа Владислава Картаева в середине встречи он не только сумел вывести шайбу за пределы хозяйской части площадки, но и бросил по воротам. «Спартак» в той попытке вообще Метсолу не тревожил. После гола «Салават» на несколько минут преобразился и стал значительно лучше и чаще проводить атаки. На 37-й минуте Маркус сделал от левого борта резкий перевод Хартикайнену под ворота. Теему промахнулся, однако обостряющая передача была достойная. Не все идеально — например, на вбрасываниях Маннинена он подменил так себе (1 из 4). По крайней мере, на фоне общего успеха команды на «точке» (первого за 5 встреч!) это не трагедия. Возможно, в дальнейшем мы увидим больше именно такого Гранлунда, который не только кормится передачами Хартикайнена, но и создает моменты для одноклубников. Photo: «Салават Юлаев» Михаил Воробьев на испытательном сроке? Центрфорварда вернули в состав, но лишь в четвертое звено. Меньше Михаила (8:40) сыграли только Вячеслав Солодухин (6:55) и — угадайте — Родион Амиров (6:06). Воробьев удалился, провел один силовой, однажды бросил по воротам и выиграл 2 вбрасывания из 4. У него были смены и в большинстве, и 5 на 5, но трудно вспомнить что-то, по-настоящему угрожающее воротам Гудачека или удивившее в обороне. Но он же играл в основном с Солодухиным и Петром Хохряковым, а не с Амировым и Кугрышевым — сразу делайте скидку на то, где обычно начинается смена, против кого и как партнеры умеют созидать и откликаться на передачи. Плюс он не играл аж с 26 октября, и вот — сразу против западного лидера. Тяжело понять, что тренеры хотят от Воробьева с Амировым. Прямо сейчас у «Салавата» только одна постоянная и стабильная тройка атаки — звено Маннинена. Остальные забрасывают от случая к случаю. Photo: «Салават Юлаев» Кажется, Ламса надеялся, что уфимские воспитанники окажутся более «созревшими» игроками и с ними не придется возиться, пытаться строить с ними звено. Только выздоровели Харти и компания — игровое время Воробьева, вроде набиравшего ход, сократилось, а потом он угодил в глухой запас. У Ламсы спрашивают — что сделать Амирову, чтобы подняться в третье звено? Но в ответ Томи зачем-то напоминает о повреждении 19-летнего вингера и обещает посмотреть, где дальше использовать Родиона. Интересно, в курсе ли хотя бы сами игроки, какие к ним претензии. Короткой строкой 2542 зрителя посетили матч, судя по протоколу. В это верится с трудом — визуально явка была такой же, как и до введения ограничения на 25% вместимости стадиона. Достаточно сравнить с хайлайтами последних игр — как минимум центральные сектора выглядят неотличимо. Photo: «Салават Юлаев» К тому же это число — почти 31,5% от формальной вместимости в 8070 человек. Формальной — потому что это истинное число мест больше, но уже третий месяц ни один сотрудник клуба не может сказать, сколько конкретно. Олег Знарок в 20-й раз вышел против «Салавата» в КХЛ. Один из самых успешных российских тренеров работал с ХК МВД, «Динамо» и СКА. В совокупности уфимцы выиграли у него 8 матчей в основное время, 1 — в овертайме и 1 по буллитам. 6 побед пришлись на первые три сезона КХЛ. Юха Метсола сыграл без замен подряд семь игр — после матча с «Локомотивом», который начинал Даниил Тарасов, в старте всегда был финский вратарь. Теему Хартикайнен провел 400-й матч в регулярных сезонах КХЛ. Все — за уфимский клуб. Следующий матч: 22 ноября, 16:30. «Салават Юлаев» — «Барыс». БСТ, КХЛ ТВ HD

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter