«Салават» подарил себе на 59-летие победу над «Нефтехимиком». Амиров наконец забил

Впечатления от праздника, спорная игра Даниила Тарасова в воротах и долгожданная шайба Родиона Амирова вопреки сложностям звена в материале Mkset.

«Салават» очень скромно и без изысков отпраздновал 59-летие 25 ноября 1961-го года в Челябинске местный «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1. В тот день команда из столицы Башкирии дебютировала в группе Б советского чемпионата. Эта дата считается днем рождения теперь уже именитого и популярного клуба, хотя, конечно, хоккей был и до этого. Праздник совпал с игрой против «Нефтехимика», и клуб обязан был украсить встречу с нижнекамцами. Никто не отменял финансовые трудности (которые не скрывает никто в «СЮ») и коронавирусные ограничения: например, никак нельзя было устроить автограф-сессию. Даже не позвать ветеранов на матч — они на карантине в силу возраста. В соцсетях болельщики интересовались о ретро-форме. Речи о ней и быть не могло — во-первых, изготовить комплект дорого, во-вторых, «особые» матчи требуют согласования с КХЛ за несколько месяцев до события. А ведь весной никто не знал, выпадет ли матч на 25 ноября. В фойе «Уфа-Арены» маскоты играли более деятельную роль — не просто веселили публику, но и раздавали детям сладости. Простой в исполнении и приятный для публики жест. Шоумен предлагал гостям стадиона угадать, кто из именитых «юлаевцев» прошлого записал поздравление на видео. Угадавшим — атрибутика в подарок. Выглядело это со стороны довольно скучно — просто толпа стоит вокруг сцены. Почему-то не было даже негромкой музыки, в «угадайке» не участвовала группа поддержки. Плюс это скопление людей. Надо соблюдать дистанцию, но это напрямую нарушается. Хотя ни о какой дистанции в холлах стадиона речи нет целый сезон. Очередь за шаурмой едва короче Проспекта Октября. С медиа-куба «Салават» услышал немало добрых слов от Михала Микески, Андрея Таратухина, Вадима Тарасова, Владимира Антипова, Руслана Сулейманова, Виктора Козлова, Николая Цулыгина, Алика Гареева и Дениса Хлыстова. Мне лично очень понравились слова Дениса Хлыстова о привлечении собственных воспитанников (плюс он записал обращение с детьми и они закончили его хором) и выражение Николая Цулыгина о том, что клуб существует ради болельщиков. В Инстаграме БСТ вы можете увидеть видео от Александра Семака, Равиля Хайдарова, Дарьи Мироновой и Николая Заварухина (да). «Салават» разместил в Сторис ссылку на поздравление Дарьи и не отметил остальные. Зря, ведь Заварухин — главный тренер «Сибири», соперники редко тепло друг к другу относятся. Могла получиться красивая история. Серьезный промах — совсем никак не были задействованы игроки нынешнего состава. По каким-то причинам («решили не трогать» — не причина) к ним не обращались. Странно, но еще не самое странное. Скриншоты избранных постов в Инстаграме выводились на медиа-куб. Конечно, болельщикам на трибунах было интересно увидеть себя на самом большом телевизоре города. Удачная задумка. На кубе была продемонстрирована короткая нарезка кадров матчей разных лет. Больше всего было эпизодов недавней пятилетки, длительным был чемпионский фрагмент. Видео не было опубликовано в соцсетях. Фанатский сектор подготовил большой баннер с Чебурашкой и Крокодилом Геной. Несложно угадать, какой была первая музыкальная отбивка вечера. Необъяснимый пункт — виртуальное задувание торта. На экран медиа-куба вывели ролик с тортом и ведущий призвал публику: «Все дружно дуем в сторону куба». Ничего более странного на хоккее я не видел, хотя помню Никласа Сведберга. Во-первых, это как утренник для дошколят. Тем более с обратным отсчетом перед «задуванием». Во-вторых, у нас тут как бы вторая волна коронавируса. Вы хотите, чтобы тысячи человек дружно выдохнули на впереди сидящих болельщиков? И это получает одобрение руководства. Когда я услышал об этой инициативе до матча, то представил какую-то браузерную мини-игру или маску для Инстаграма, которую можно получить по QR-коду. Времена, когда надо хвалить «Салават Юлаев» за хоть какую-то активность, миновали минимум пять лет назад. Из перечисленного выше можно выделить только видео от звезд прошлого и вывод записей из Инстаграма на куб. Все остальное бывает и так регулярно. В этом смысле юбилей в 2021-м станет еще и работой над ошибками. «Нефтехимик» — одна из самых слабых команд сезона. Меньшинство, большинство, вбрасывания — проблемы есть везде. Сейчас они ни капли не похожи на суровую и агрессивную команду, которая в феврале растолкала «Куньлунь» с «Амуром» и «Адмиралом», пробившись в плей-офф. Легко обвинить вратаря — Евгений Иванников пропустил четыре шайбы за шесть бросков в створ. Однако явная ошибка была лишь в случае второго гола — прямой бросок надо брать. Первый и четвертый голы — обзор был закрыт. Защитники не «зачистили» пятак от «юлаевских» сил. Третья шайба — досадный рикошет. Как раз к вратарям «Нефтехимика» вопросов немного. Полевые страдали: так много технического брака встретишь разве что у «Куньлуня». Защитник Александр Алексеев десять матчей не набирал очки, а тут раз — и дубль с передачей. Алексеев ведь и бросает-то по воротам редко — обычно одна-две попытки за игру. Должен сказать партнерам спасибо за трафик перед Иванниковым. После игры номер 56 скажет, что из «Вашингтона» не обращались. Уехать в тренировочный лагерь «столичных» защитник еще успеет. Этот комментарий говорит лишь о том, что «Кэпиталс» трезво оценивают возможности задрафтованного ими игрока обороны. В игре Алексеева достаточно недочетов, он не топ-защитник. Но если уедет — с одной стороны, это беда. Потому что Алексеев играет в меньшинстве и иногда даже в большинстве. Он вынослив, не боится брать на себя инициативу на вершине атак, у него приличный кистевой бросок. С другой стороны — все это сможет чаще делать Шакир Мухамадуллин. Возможно, получат больше шансов другие защитники системы клуба. Нет худа без добра. Все равно скоро надо будет всерьез полагаться на собственные кадры. СЮ Нефтехимик Δ Corsi for (CF) 38 57 -19 CF, % 40,00% 60,00% -20,00% Голы 5 на 5 3 2 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 24 25 -1 PDO, % 104,50% 95,50% 9,00% Броски мимо створа 15 27 -12 БВ вообще 32 33 -1 Доля БВ в общем числе бросков 68,09% 55,00% 13,09% БВ за минуту в атаке 2,06 3,55 -1,49 Блокшоты за минуту в защите 1,29 0,19 1,10 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 1 8 -7 БВ первой тройки 11 7 4 БВ защитников 10 10 0 Пробросы 5 на 5 4 4 0 ВВбр после пробросов 7 1 6 Вход 5 на 5 17 19 -2 Брак при входе 5 на 5 18 20 -2 Эффективные попытки входа, % 48,57% 48,72% -0,15% Вброс 5 на 5 7 5 2 Брак при вбросе 5 на 5 22 16 6 Эффективные попытки вброса, % 24,14% 23,81% 0,33% Использование входа 5 на 5, % 54,69% 65,00% -10,31% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 31 28 3 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 82 74 8 Эффективные смены в атаке, % 37,80% 37,84% -0,03% Вход 5 на 5 с БВ 12 11 1 Вход 5 на 5 с БВ, % 34,29% 28,21% 6,08% Вброс 5 на 5 с БВ 6 2 4 Вброс 5 на 5 с БВ, % 20,69% 9,52% 11,17% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 19 14 5 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 16,81% 13,73% 3,09% На мой взгляд, Тарасов нервничал, хотя после игры вратарь и отрицал это. В одной из смен 3 на 5 он не успевал сместиться в воротах и лишь промах игрока «Нефтехимика» уберег от гола. На девятой минуте «волки» вбросили шайбу в зону уфимцев. Родион Амиров оказался первым на подборе, но попал под прессинг соперника. Шайба покатилась к Тарасову и тот отбил ее прямо на клюшку въехавшему в зону хоккеисту гостей. Подобные эпизоды составляют более полную картину. Поэтому Тарасов и не выглядит готовым к роли бэкапа Юхи Метсолы. При этом как раз по пропущенным шайбам больших вопросов нет — закрыли обзор и отскок от тела соперника. Амиров забил впервые за 9 игр. Но звено выглядит рыхлым Да, именно Алексеев и Петр Хохряков запустили контратаку из зоны защиты и позволили Родиону вместе с Михаилом Воробьевым провести выпад 2 в 1. Именно в таком положении номер 27 хлестко бросил с кистей. И правильно сделал — пас на Воробьева мог быть прерван Владимиром Галузиным. Важна полная картина. Болельщики и пресса обязаны учитывать и весь остальной матч, ведь хоккей это больше, чем голы. Почти все остальное время линия Амиров — Воробьев — Хохряков была бесполезна и тратила свои смены на борьбу за шайбу или оборону. Теперь уже не сказать, что злой главный тренер не дает второй спецбригаде большинства шансы. Да, Александр Кадейкин и легионеры получают в среднем 1:15–1:20 на малый штраф оппонента. Но свои секунд сорок в среднем второй состав ведь получил и почти не бросал. При игре 5 на 5 у них была одна затяжная смена на «вражеской территории». На 50-й минуте тройка Воробьева и защитники нанесли два броска в створ. Амиров при этом дважды «закрыл» зону, не позволив подопечным Вячеслава Буцаева вывести шайбу. Примерно через пять-шесть минут трио 27-24-60 попыталось использовать стандартное положение. Перед вбрасыванием Амиров расположился не слева от своего центрального, а в паре метров позади — сразу стало очевидно, что они планируют. Воробьев выиграл «точку» в левом круге зоны «Нефтехимика» на Хохрякова, Петр в касание выдал игровой снаряд Амирову и Родион исполнил ван-таймер — мимо ворот. Считаю, этот ход был сделан ради того, чтобы сэкономить время и опять не сводить игру к борьбе. За весь матч тройка успела убедиться, что гости достаточно эффективно сводят наступление к бортам. Интересно отметить, как меняется роль Амирова при игре в большинстве и 5 на 5. В первом случае тренеры направляют его на «пятак». Во втором — Родион может играть не только слева, но и подниматься на синюю линию и как раз «под ворота» не идет. Читатель может удивиться — так ведь 27-й номер Уфы весит несчастных 76 килограммов, его столкнуть с «пятака» может даже ветер (еще и одна причина не дуть в сторону куба). Скорее всего, мотивация тренеров объясняется двумя причинами. «Зелено-белые» в большинстве мало рассчитывают на добивания с пятака, как это делает тот же Нижнекамск. Легионеры хотят переправить шайбу в ворота в воздухе — задача Ларсена обычно не сколько в броске, сколько в набросе (где-то в Канаде улыбнулся один Микко Лехтонен). С учетом быстрого перемещения шайбы обороняющаяся четверка (как правило, в виде ромба) в принципе не может уделять много внимания тому, кто там мелькает перед их кипером. То есть, габариты Кадейкина тут скорее бонус. Вторая причина — желание повторить матч с «Автомобилистом». Та встреча была поворотной точкой. До нее Родион постоянно пытался повторить гол в «мичиганском» стиле, мог пойти в лишнюю обводку и иногда изобретал велосипед. Но КХЛ — лига взрослых. Она жестче и быстрее МХЛ, здесь вратари опытнее. Иногда надо сыграть надежнее. И с «Автомобилистом» Амиров наконец тупо забил с «пятака». Это вполне реально повторить против худшего меньшинства чемпионата. Кстати, почти все описанное можно применить и к звену Картаева, в котором Никита Сошников все еще ищет себя. Точнее, его явно заставляют искать себя, ибо о замечательном взаимодействии, понимании, совпадении по скоростям, четкости передач речь не идет. Клубу будет не лишне хотя бы предварительно обсудить с Никитой возможность обмена. У него далеко не заоблачный оклад (порядка 40-45 миллионов за сезон по некоторым данным). Сделка может быть полезна всем сторонам. У такого снайпера КПД должен быть выше. Короткой строкой Два матча подряд диктор стадиона объявляет всех игроков и тренеров монотонно и одинаково негромко. Выделяется только главный тренер Томи Ламса. Ранее объявление было более эмоциональным и так же выделяли тренера Николая Цулыгина. В прошлом материале мы обсуждали роль Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда в меньшинстве. После игры с «Нефтехимиком» Ламса объяснил это распределением игрового времени. Уфимцы уже пять матчей не пропускают в меньшинстве. Нейтрализовано 18 кряду попыток СКА, «Динамо», «Спартака», «Барыса» и «Нефтехимика». Теему Хартикайнен достиг отметки в 299 очков в «регулярках». Против СКА у лидера команды есть хороший шанс покорить юбилейный рубеж. Александр Кадейкин выиграл 9 вбрасываний из 11 — элитный показатель. В седьмой раз в «гладких» чемпионатах КХЛ второй центрфорвард «зелено-белых» выиграл не менее 80% вбрасываний. Следующий матч: 28 ноября, 16:30. «Салават Юлаев» — СКА. КХЛ ТВ HD, БСТ

