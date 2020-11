«Салават Юлаев» продолжает надежно играть 4 на 5, тренеры проводят эксперимент со связкой Гранлунд-Маннинен, Воробьев забивает во втором матче после возвращения в состав.

Внутренние проблемы «Барыса» отображаются на льду Еще успеем позитивно оценить «юлаевцев» — действительно есть за что. Давайте сперва разберемся с главным скандалом недели в КХЛ. Резервист «Барыса» Никита Клещенко на тренировке команды напал на защитника Джесси Блэкера со спины и сломал канадцу челюсть. Ни один спор в команде не должен решаться таким образом. Хочешь подраться? Так не кидайся сзади и не бей лежачего. Даже если Джесси высказался в духе раннего Гнойного или хвалил трилогию сиквелов «Звездных Войн», нельзя травмировать второго по полезности одноклубника. Нездоровая история должна быть прокомментирована. Вскоре после инцидента клуб из столицы Казахстана сообщил прессе, что главный тренер Юрий Михайлис даст оценку эпизоду после уфимской пресс-конференции. Вот, что мы услышали: — Я скажу так, это рабочая обстановка и это хоккей. Это эмоции. Без таких моментов не бывает. Бывают и в других командах такие столкновения, такие споры. Это эмоции. Рабочая обстановка. «Барыс» не хочет лишний раз мусолить тему. Но ее и не надо мусолить, ее надо закрыть и выступать должны не пресс-служба и не один главный тренер. Самое время высказаться руководству. Дело даже не в негативном имидже — внутренние проблемы напрямую сказываются на игре. Кто захочет выходить без защитника топ-4? В первом периоде по игре к гостям не было особых вопросов. Вполне четкий вход в зону, чаще бросали, поиграли в большинстве. Наконец, забили после длинной передачи из своей зоны, пусть это и явно гол имени Юхи Метсолы. Не их проблема. Даже гол Теему Хартикайнена в большинстве не сбил их атакующий порыв. В эпизоде на видео гости должны были забивать. Дальше копились ошибки, а «СЮ» прибавлял. Было видно, что какого-то плана Б у гостей нет. Передачи стали хуже, нагрузки на «пятак» почти не было, многочисленные попытки большинства транжирились. Астана играла примитивно, пыталась взять Метсолу количеством, а не качеством. Это почти бесполезная задумка, даже с учетом того, Юха явно сбавил даже по сравнению с сезоном 19/20, не то, что 18/19, когда его проклинали, наверное, все нападающие лиги. Отсюда и 9 бросков сходу у «Барыса» — непривычно много, редко бывает 9 даже на две команды. Зачем так делать? Во-первых, это надежда на вбрасывание в атаке, во-вторых, Юха может пропустить мощный бросок верхом над блокером. Но верхом бросков было мало, как и стандартных розыгрышей после вбрасываний. СЮ Барыс Δ Corsi for (CF) 40 60 -20 CF, % 40,00% 60,00% -20,00% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 18 29 -11 PDO, % 102,11% 97,89% 4,21% Броски мимо створа 18 26 -8 БВ вообще 28 35 -7 Доля БВ в общем числе бросков 60,87% 57,38% 3,49% БВ за минуту в атаке 2,10 2,86 -0,76 Блокшоты за минуту в защите 1,15 0,68 0,47 БВ после ВВбр 5 на 5 2 1 1 БВ со входа в зону 5 на 5 1 9 -8 БВ первой тройки 8 4 4 БВ защитников 6 14 -8 Пробросы 5 на 5 2 7 -5 ВВбр после пробросов 3 6 -3 Вход 5 на 5 27 23 4 Брак при входе 5 на 5 19 17 2 Эффективные попытки входа, % 58,70% 57,50% 1,20% Вброс 5 на 5 7 4 3 Брак при вбросе 5 на 5 22 21 1 Эффективные попытки вброса, % 24,14% 16,00% 8,14% Использование входа 5 на 5, % 61,33% 61,54% -0,21% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 45 38 7 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 103 93 10 Эффективные смены в атаке, % 43,69% 40,86% 2,83% Вход 5 на 5 с БВ 11 19 -8 Вход 5 на 5 с БВ, % 23,91% 47,50% -23,59% Вброс 5 на 5 с БВ 2 4 -2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 6,90% 16,00% -9,10% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 24 -9 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 10,14% 18,32% -8,19% Летом состав клуба из Нур-Султана не поменялся очень уж сильно. Конечно, не хватает Корбэна Найта — одного их лучших, если не лучшего в КХЛ по игре на вбрасываниям (хотя против проблемного «СЮ» обошлись и без него). И все же, силой прошлогоднего «Барыса» был тренер Андрей Скабелка и структура игры. В современной КХЛ невозможно быть в топе только за счет эмоций и нескольких лидеров. Состояние «Барыса» позволило «Салавату» сыграть почти эталонный матч в видении Ламсы Главный тренер уфимцев часто говорит, что он доволен результатами. На сей раз Томи вполне должен быть удовлетворен и содержанием. Исключить удаления, добавить в созидании 5 на 5 — получится отличная игра. Прежде всего — в последние четыре матча башкирская команда действительно здорово играет 4 на 5. «Юлаев» не пропускает в численном неравенстве уже 14 попыток подряд. Photo: «Салават Юлаев» Не будем торопиться и называть это трендом — мы все же «СЮ» освещаем, там иногда с логикой происходящих на льду событий все очень плохо. Тем не менее, в последнее время «юлаевцы» качественно играют в отборе и быстро выводят шайбу из собственной зоны. Акцент именно на активный вывод, а не на пассивную зонную оборону и кучу блокированных бросков. Напомним, что ранее было как раз наоборот. Немного изменился и состав спецбригад по «убийству штрафа». Более деятельную роль Ламса (или Виктор Козлов?) внезапно выделил связке Сакари Маннинена с Маркусом Гранлундом. Это результат именно трудов в европаузу — до этого они выходили 4 на 5 редко и не регулярно. Photo: «Салават Юлаев» Причем в противостоянии с «Барысом» их участие стало фундаментальным. Коротко о предыдущих встречах: "Динамо": Маннинен вышел без Гранлунда за 8 секунд до конца первого меньшинства. После остановки игры к нему присоединился Маркус. Вторую попытку начали вместе. В третьей вышли на второе вбрасывание. Получалось так себе, особенно, во время последней попытки: "бело-голубые" вели шайбу, как хотели.

СКА: было всего два удаления и первый штраф как раз в пассиве Сакари. Гранлунд ненадолго появился во второй смене. Стоит подчеркнуть, что Антон Бурдасов забил через 2 секунды после выхода Маннинена, но штраф был все же "убит". Вместе они появились во второй половине второго меньшинства и доиграли его до конца.

"Спартак": к сожалению, запись матча недоступна, поэтому информация не претендует на полноту. Гранлунд проиграл Йори Лехтере вбрасывание 3 на 5, он же провел контратаку с броском в створ во время штрафа Владислава Картаева. Что же изменилось против Нур-Султана? Порядок выхода связок. Маннинен начинал первое меньшинство (Гранлунд сидел в штрафном боксе) и последнее (они вышли уже вдвоем). Да, у «Барыса» слабая реализация «лишнего». И все же это был нетривиальный ход тренеров. Нетрудно видеть, что это работает далеко не идеально. Когда на льду, например, Александр Кадейкин с Петром Хохряковым, выводы шайбы работает лучше. Вероятно, тренеры видят в сочетании двух финнов потенциал для контратак. Photo: «Салават Юлаев» Гранлунд действует по флангу и старается идти в отбор и прерывать передачи соперника. Как правило, он активно катается «по рельсам» и не спускается к воротам. Ему не привыкать к подобному — в НХЛ он чаще действовал как раз в меньшинстве, чем в большинстве. Маннинен держится выше. Он — вершина оборонительного ромба. Сакари старается играть по защитнику соперника на синей линии («Барысу», кстати, играть по схеме 1-3-1 совсем необязательно с таким-то Даренном Дицем). Ему легче всего развить контратаку и он весьма неплохо ускоряется. Летом тренеры уже пробовали финнов в меньшинстве. После матча с «Нефтехимиком» поинтересуемся, почему вдруг решили активнее их использовать сейчас и насколько довольны. Одно точно ясно — Гранлунду надо улучшать дисциплину. Мы не раз уже писали, что финн получает поразительно ненужные удаления. В воскресенье у номер 60 два фола за первый период. Насчет первого еще можно поспорить — Никите Михайлису у борта надо было держать удар и не опускать голову. Второй же фол просто дурацкий. Не было никакой нужды выбивать у соперника клюшку. Сомневаюсь, что Якоб Лилья будет слабо сжимать пальцы в одной из последних атак периода. Из-за Маркуса «черно-зеленые» остались в меньшинстве в третий раз за двадцатиминутку — благо, это было под конец игрового отрезка. Один из лучших матчей Кадейкина в сезоне Александр Кадейкин — тот парень, которого я готов хвалить в каждом материале, только пусть дает причины. Номер 78 — один из лучших оборонительных форвардов уфимского клуба в новейшей истории. Таких надо ценить. Хоккей это больше, чем яркие голы и сэйвы. Советую всем потратить 44 минуты на хайлайты игры Патриса Бержерона… в защите. Первый центр «Бостона» — элита современного канадского хоккея и образец двустороннего форварда. К такому уровню надо стремиться и Кадейкину. Я буду рад однажды увидеть их очное противостояние в НХЛ. Photo: «Салават Юлаев» Александр крупный, мало удаляется, надежен на вбрасываниях, неожиданно тонкая обводка и маневренное катание, полезен на «пятаке». Бонус: всегда взвешенно и достаточно подробно отвечает на вопросы прессы, не сглаживает углы, говоря о проблемах, самокритичен, имеет лидерские качества. И все же сегодня мы выделим его роль в созидании. Второй центр «СЮ» фактически поучаствовал в трех из четырех шайб «юлаевцев». Минуты до шайбы Харти: Кадейкин с контролем шайбы преодолевает левый фланг и, оказавшись под давлением двух «барсов», делает поперечный перевод Владимиру Жаркову, который в это время невозбранно объехал Кирилла Панюкова и вынудил последнего фолить. Александр не получил за это очков, но именно он выиграл шайбу в закруглении и передал ее на синюю линию Филипу Ларсену, после чего проехал перед вратарем гостей и занял позицию справа от него. Датчанин в это время разменялся с Манниненом, пальнул и Хартикайнен переправил кусок вулканизированной резины в сетку. Включаем единственный гол Уфы 5 на 5. Кадейкин нагнал Кертиса Волка в средней зоне, навязал и выиграл борьбу (достаточно было сыграть на своих габаритах), увидел подключение Дмитрия Кугрышева, сделал пас с неудобной руки прямо на крюк и Куги исполнил с кистей. 33-я минута: Жарков делает Кугрышеву пас на ход и вскоре на номере 25 повторно фолят. Кадейкин выигрывает вбрасывание у Филипа Вароне, уфимцы начинают розыгрыш. 78-й занимает привычное место перед глазами вратаря и добивается успеха после броска Хартикайнена. Нападающий при этом шесть матчей не набирал очки и восемь — не забрасывал. При этом центрфорвард повторил свой второй результат по броскам в створ за матч — пять угроз воротам соперника. Единственная ложка дегтя — непосредственно вбрасывания вышли не очень хорошо, лишь 50% успеха на «точке». Зато можно добавить в коллекцию еще один образец классного катания. Воробьев забил во втором матче после возвращения в состав Михаил провел в опале шесть матчей. В пятницу тренеры наконец ввели его в состав, дав 8 минут и 40 секунд в четвертом звене с бонусом в виде нескольких смен большинства. Мы немало касались этой темы в прошлых текстах, даже был опрос — не обменять ли Воробьева (с небольшим перевесом победили читатели, выступившие против). Photo: «Салават Юлаев» Безусловно, не стоит сейчас говорить «Вот, мы говорили, что ему надо доверять и все получится», это только один матч, который Воробьев, не считая шайбы, провел далеко не шикарно — тоже только 50% выигранных вбрасываний, пару раз досадно проигрывал борьбу в чужой зоне. Что изменилось? На сей раз его и Амирова, объединенных с Хохряковым в четвертую линию, выпускали действительно регулярно. Естественно, у них стало больше шансов, они лучше прочувствовали шайбу и хотя бы не мерзли половину матча на скамейке. Родион, например, отметился эффектным слаломом. Последняя шайба вечера вышла нетипичной для розыгрыша большинства. Шакир Мухамадуллин подобрал игровой снаряд в своей зоне, передал Никите Сошникову, тот прошел по правому борту, выдал поперечный пас Воробьеву, тот выдержал долю секунды перед броском, сместился и поразил ворота с кистей. В семи последних матчах у Сошникова стало два гола и три голевых паса. Мухамадуллин сделал второй ассист за три встречи. Photo: «Салават Юлаев» Короткой строкой Паззл пока сложился не полностью, но информации о посещаемости стадиона стало чуть больше. Во-первых, несмотря на ограничение в 25% заполненности, клуб имеет право на 50% по указу Радия Хабирова. Во-вторых, впервые за почти три месяца стала известна новая вместимость «Уфа-Арены»: 8414 мест. Но число еще обещают уточнить. Поразительно, что никто до сих пор не знает, сколько мест в ледовом дворце. При этом в протоколе упорно пишут очень странное число. 2558 зрителей? Я не верю, явно больше. Центральные трибуны точно заполняются так же, как и прежде. Но даже если не занизили — это 30,4% от 8414 мест и 31,7% от «старых» 8070. То есть, если и хотели подогнать под 25% (зачем, если можно 50%?), то это не удалось. Юха Метсола провел 52-й матч в «регулярках» КХЛ с не менее, чем 97% отраженных бросков. Ровно половину матчей он сыграл «на ноль» плюс была одна игра, в которой он вышел на замену и так же отразил все. Следующий матч: 25 ноября, 19:00. «СЮ» — «Нефтехимик». КХЛ ТВ, БСТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter