При этом в протоколе упорно пишут очень странное число. 2558 зрителей? Я не верю, явно больше. Центральные трибуны точно заполняются так же, как и прежде. Но даже если не занизили — это 30,4% от 8414 мест и 31,7% от «старых» 8070. То есть, если и хотели подогнать под 25% (зачем, если можно 50%?), то это не удалось.